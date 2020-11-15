注意！ 竹縣湖口、新豐部分地區 20日降壓供水11小時

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注意！ 竹縣湖口、新豐部分地區 20日降壓供水11小時
台灣自來水公司第三區管理處辦理「桃園-新竹備援管線工程(八)」，11月20日晚上10點起至21日上午9點止，共計11小時降壓供水。
降壓供水區域包含新豐鄉員山村、山崎村、忠孝村、崎頂村、松林村、松柏村、上坑村、中崙村；水壓降低區域包含湖口鄉波羅村、鳳山村、鳳凰村。
影響地區用戶請留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。另外，第三區管理處也提醒用戶，水壓降低期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。
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