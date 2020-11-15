迎接周年慶 遠東巨城購物中心耶誕樹點燈
Big City遠東巨城購物中心耶誕樹點燈儀式是新竹市民每年最期待的盛事，遠東巨城購物中心董事長李靜芳今天指出，今年巨城年度公益主題「發揮公益平台價值守護全民健康」結合耶誕樹點燈，14日與財團法人肝病防治學術基金會(肝基會)攜手舉辦免費肝炎及肝癌篩檢活動，僅3小時就完成千人篩檢，加上點燈活動，除迎接將至的周年慶，也預計成為民眾拍照打卡熱點。
李靜芳說，巨城是新竹地標，也是新竹人休閒活動與購物消費的信賴，巨城成功商業營運模式帶動業績逐年成長，2019年成為全台最年輕業績排名第7的零售據點，今向外延伸至社會各界，從公眾事務到保健活動，將利他共融的理念團結在一起回饋社會，真正發揮全台第一公益平台的影響力。
巨城2018年贊助台師大大師講堂「好心救好肝」講座，與台灣肝病權威許金川教授和好心肝基金會結下公益善緣，2020年新冠肺炎疫情肆虐全球，巨城積極擴大社會關懷守護大眾健康，再次攜手肝基會，成為全台首家百貨零售企業透過虛實整合同步募集電子與實體發票幫助肝苦人，今年已達成超過一萬張的目標。
肝病防治學術基金會董事長許金川教授表示，雖然肝基會走遍偏鄉篩檢，卻仍有死角，此外，保肝篩檢不是只有抽血，後續還要提醒B、C肝帶原患者做腹部超音波等一系列追蹤，全方面關懷國人的健康。透過肝篩一方面可了解自己肝臟是否健康，二來也可及早追蹤治療，讓自己擁有真正彩色的人生。
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