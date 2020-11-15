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農地種電爭議大 苗栗重開審查三階段模式把關

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
農地種電爭議不斷，8月1日關門前苗栗縣政府受理189件，最近採新標準三階段模式逐案審查。圖／本報資料照片
農地種電爭議不斷，8月1日關門前苗栗縣政府受理189件，最近採新標準三階段模式逐案審查。圖／本報資料照片

農地種電爭議不斷，苗栗縣政府採10月19日修正的新作業要點，三階段模式最近開始審查，5件6.5公頃申請案，通過1件0.6公頃，因地處農地邊緣，不影響農地完整性及生態環境，3件必須現勘，或是有必要進一步友善生態措施，另1件區位不適合光電使用。

農委會今年8月1日修法，限縮2公頃以下農地種電，關門前苗栗縣政府受理189件申請案，縣府因應召開太陽光電發電系統及自然生態會議，10月19日公告部分修正「非都市土地申請變更為太陽光電設施使用興辦事業計畫審查作業要點」，確立三階段模式逐案審查，11月12日第一次審查5件，通過1件0.6公頃，3件保留，另1件沒有通過。

縣府工商發展處長黃智群指出，審查作業要點希望兼顧生態、農業、綠能，申請光電的土地，先由農業單位判斷場址的生態敏感區位，縣府相關單位4人，及生態專家學者5人組成審查委員會，審查分區、實際狀況，要求不同強度的調查，及迴避、減輕、補償對策等，完工還要查核。

黃智群說，審查委員會除考量農地完整性及生態環境，並會就個案要求生態監測，要求足夠的空間提供野生動物廊道及穿越性，規定光電板清潔劑及除草劑使用，甚或業者要認養埤塘等，提具友善措施，委員會認定場址適合，才會通過申請案。

縣府開始審查，台灣石虎保育協會臉書公開呼籲，指出審查委員會雖以生態專家占多數，但仍需要生態專家皆出席審查並謹守專業，避免嚴重影響環境，且設置規範、檢舉機制、退場機制、公開透明機制，仍須做成法規公告，避免人為因素干擾。

此外，建請中央應知會相關部會在盤點土地提供光電業者時，都應該套疊現有的圖資，而非僅排除已公告的保育區、敏感區，政府召開政策規畫、基礎設施建置等相關會議，必須要邀民間非政府組織（NGO）參與會議，會議資訊並公開。

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