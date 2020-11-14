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新竹市首屆客家周開幕 邀民眾一同參與新客語生活運動

聯合報 / 記者巫鴻瑋黃瑞典／新竹即時報導
充滿搖滾力爆發的神棍樂團受邀在開幕上演出，展現年輕客家的活力。圖／市府提供
充滿搖滾力爆發的神棍樂團受邀在開幕上演出，展現年輕客家的活力。圖／市府提供

新竹市今年首度舉辦客家周活動，市府與超過30間店家合作，活動從14日到20日，推出限量客家特色商品，集章換好禮活動，今天更邀請多名客語歌手及樂團在影像博物館演出，更舉辦好客市集，邀請民眾來體驗客家文化。

副市長沈慧虹出席開幕活動時表示，文化局已投入億元經費，分2期改造關東市場，1、2樓規畫為客家美食集散地，3、4樓為客家圖書館與客家主題會館，改造工程將整合各樓層空間，提供消費採買、閱讀、親子休閒、社區互動等多元功能。

今天新竹市客家周的開幕活動，為了鼓勵都市客家青年展現自我族群認同，特別邀請到新生代女歌手葉穎及范宸菲，帶來不一樣的文青客語音樂，還有搖滾力爆發的神棍樂團及東門市場生根的黃子軒與山平快，展現年輕客家的活力。

客家周活動中，文化局推出客語友善店家地圖，有超過30間的店家加入，每間店家門口都會貼上「亻厓講客」貼紙，鼓勵民眾可以使用客語點餐、購物、聊天，在公共場合中自然使用客語交談，讓客語成為熟悉又親切的日常語言。

參與活動的店家也推出限定美食，如東門市場熱門店家「蔗一條豬」推出創意桔醬水果茶；文青旅店「風旅」推出傳統客家剝皮辣椒和柿子油醋花園沙拉，品嘗單純的美味；「那顆桔子」發揮創意，製作客家擂茶卡士達脆皮泡芙、客家鹹豬肉貝果。

民眾在活動期間，可憑客家友善店家地圖完成集章任務，蒐集3枚店家章即可至新竹市文化局服務台兌換「客家浪潮禮品組」1份，內含客家好物復古尼龍提袋、潮流客語繡片組和客家浪潮筆記本，每日限量兌換，換完為止。

副市長沈慧虹到客家周的好客市集拜訪店家，許多店家都推出限定美食吸引民眾。圖／市府提供
副市長沈慧虹到客家周的好客市集拜訪店家，許多店家都推出限定美食吸引民眾。圖／市府提供
新竹市客家周活動開幕邀請新生代客家女歌手葉穎、范宸菲演出，鼓勵青年多說客語，展現客家文化自信。圖／市府提供
新竹市客家周活動開幕邀請新生代客家女歌手葉穎、范宸菲演出，鼓勵青年多說客語，展現客家文化自信。圖／市府提供

客語 新竹 文化局

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