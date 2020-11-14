聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗陶藝創作競賽頒獎 參賽學生作品展現無限創意
苗栗縣文化觀光局今年舉辦的「2020苗栗陶藝創作競賽」，各組共吸引200多人參賽進行現場創作，作品經評審後共選出44件得獎作品，今天上午在苗栗特色館戶外廣場頒獎，得獎作品12月起將在文觀局山月軒展出1個月。
文觀局文創產業科指出，行政院客委會補助苗栗縣文觀局辦理「苗栗陶品牌打造計畫」，為使陶藝向下扎根，透過現場競賽方式舉辦今年的苗栗陶藝創作競賽，參賽者作品必須歷經現場創作、素燒、上釉、釉燒等階段才能進行評審，文觀局邀5位知名陶藝家擔任評審，他們對參賽學子的創意有極高評價，且肯定參賽者藉由陶土創作出無限想像可能。
競賽分為國小低年級、高年級、國中、高中職及樂齡組，共有245人報名參賽，得獎者作品可獲贈專輯1本，第1名獎金5000元、第2名獎金3000元、第3名1000元、佳作500元。
國小低年級組創作主題是「水果大觀園」，得獎者第1名張洛菲；第2名饒博勛、賴昑緣；第3名林芊妤、江語宣、陳禹蒔；佳作傅宥凱、黃紀薷、江羽翔、楊紫媗。
國小高年級組創作主題「動物森友會」，第1名劉芯妤；第2名江育萱、葉瑜倢；第3名胡明彥、鄧甯予、黃柏硯；佳作劉佳欣、許采妮、謝侑宸、黃兆佑、羅苡珊、鍾育廷、李依蓉、張家治、王心妤。
國中組主題「山城遊樂園」 ，第1名王慈慧；第2名王為、王宜蓁；第3名賴家翎、張淑惠、羅家銨；佳作温秝嫺、江育芸、朱嘉瑋、林鉞宸。
高中職組主題「出發吧！夢之隊」，第1名張淑君；第2名彭國祐；第3名賴宥華；佳作黃靖茹。
樂齡組主題「美好舊時光」，第1名陳韻芬；第2名甘興德、第2名彭炎珠；佳作賴錦泉、古年春。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言