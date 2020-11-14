苗栗陶藝創作競賽頒獎 參賽學生作品展現無限創意

苗栗縣文化觀光局今年舉辦的「2020苗栗陶藝創作競賽」，各組共吸引200多人參賽進行現場創作，作品經評審後共選出44件得獎作品，今天上午在苗栗特色館戶外廣場頒獎，得獎作品12月起將在文觀局山月軒展出1個月。

文觀局文創產業科指出，行政院客委會補助苗栗縣文觀局辦理「苗栗陶品牌打造計畫」，為使陶藝向下扎根，透過現場競賽方式舉辦今年的苗栗陶藝創作競賽，參賽者作品必須歷經現場創作、素燒、上釉、釉燒等階段才能進行評審，文觀局邀5位知名陶藝家擔任評審，他們對參賽學子的創意有極高評價，且肯定參賽者藉由陶土創作出無限想像可能。

競賽分為國小低年級、高年級、國中、高中職及樂齡組，共有245人報名參賽，得獎者作品可獲贈專輯1本，第1名獎金5000元、第2名獎金3000元、第3名1000元、佳作500元。

國小低年級組創作主題是「水果大觀園」，得獎者第1名張洛菲；第2名饒博勛、賴昑緣；第3名林芊妤、江語宣、陳禹蒔；佳作傅宥凱、黃紀薷、江羽翔、楊紫媗。

國小高年級組創作主題「動物森友會」，第1名劉芯妤；第2名江育萱、葉瑜倢；第3名胡明彥、鄧甯予、黃柏硯；佳作劉佳欣、許采妮、謝侑宸、黃兆佑、羅苡珊、鍾育廷、李依蓉、張家治、王心妤。

國中組主題「山城遊樂園」 ，第1名王慈慧；第2名王為、王宜蓁；第3名賴家翎、張淑惠、羅家銨；佳作温秝嫺、江育芸、朱嘉瑋、林鉞宸。

高中職組主題「出發吧！夢之隊」，第1名張淑君；第2名彭國祐；第3名賴宥華；佳作黃靖茹。