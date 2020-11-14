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新竹縣長盃馬術錦標賽 逾百騎士齊聚獻技

中央社 / 新竹縣14日電

新竹體育會馬術委員會今天舉辦109年縣長盃馬術錦標賽，逾百名各縣市選手參賽，大秀馬場馬術、障礙馬術等技能，吸引不少民眾帶著小朋友入場觀賽。

新竹縣體育會馬術委員會主委吳泉勳表示，今年活動除了整合新竹地區所有馬場，也邀其他縣市馬場一同參與，計有上百名選手參賽，年紀最長的選手60多歲、最小的則是6歲，是一項不分年齡層的運動。

吳泉勳說，本次馬術競賽分為馬場馬術、障礙超越、騎射設置與騎馬耐力賽20公里4個大項，其中馬場馬術部分，裁判們會從選手們駕馭馬匹的狀況評分，而障礙與耐力賽部分，則是依速度取勝。

吳泉勳指出，今年賽事特別以選手名義，將報名費的10%做公益，捐給「台灣兒童發展協會馬匹輔助教育中心」，一同為台灣兒童馬術加油。

在馬場馬術Preliminary級項目獲得冠軍的電視購物平台主持人斯容表示，小時候就騎過馬，多年前在台北學初階馬術時不慎摔馬，因此中斷許久，2年前再次接觸騎馬，並投入英式馬術訓練。

斯容認為，騎馬能讓身體筋骨活動，加上騎馬用力的部位都是核心肌群，所以背肌會變有力，姿勢就會挺，臀部也會變翹，對女生們較期待的身材雕塑有很大幫助，直呼「省了不少上健身房的費用。」

新竹 體育

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