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報考清潔隊員桃園二階段筆試 1410人搶350名額

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園市今舉辦招考清潔隊員第二階段筆試，環保局長呂理德、清潔稽查大隊長羅文林到考場巡查。圖／環保局提供
桃園市今舉辦招考清潔隊員第二階段筆試，環保局長呂理德、清潔稽查大隊長羅文林到考場巡查。圖／環保局提供

桃園市環保局今年招考350名清潔隊員，吸引6500多人報名，上月31日第一試體能測驗以扛沙在限定秒數內折返跑，一共刷掉5090人，僅剩下1410人今天進入第二階段筆試，今下午2點開始測驗，到考率達97.73％，最終一般組、原住民組，將各自錄取前320人、30人，預計明年初開始上班。

環保局指出，今天第二階段筆試測驗，在國立台北科技大學附屬桃園農工辦理，中午12點開放看考場，下午2點開始測驗，命題一共100題選擇題；今天應到人數1410人，實到人數1378人，有32人缺考，到考率為97.73％、缺考率為2.27％。

環保局長呂理德今也赴考場，他表示清潔隊員考試比照國家考試辦理，考前出題時所有命題人員必須入闈並繳出所有通訊設備，避免闈場內人員與外界接觸，現場也指派政風人員陪同入闈場監督。

環保局表示，第二試筆試測驗成績將在23日早上10時網路開放考生查詢( https://tydep109.twrecruit.com.tw/news/ )，經考生確認總成績後，預計在25日上午10時公告甄選人員排名。

桃園市清潔隊員每年大約80人至100人退休，環保局大約每2年舉辦一次招考，平均招募新血300多人，且清潔隊員底薪加上獎金大約4萬1000元，往往吸引不少民眾報名搶鐵飯碗。

桃園市今舉辦招考清潔隊員第二階段筆試，環保局長呂理德、清潔稽查大隊長羅文林到考場巡查。圖／環保局提供
桃園市今舉辦招考清潔隊員第二階段筆試，環保局長呂理德、清潔稽查大隊長羅文林到考場巡查。圖／環保局提供

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