桃園綠色生活悠遊節連9天 大片花海吸睛、魏如萱將開唱

為響應搭乘大眾運輸低碳旅遊、體驗在地特色，桃園市環保局、蘆竹區公所舉辦為期9天的「綠色生活悠遊節」今天登場，現場有大片花海、廟會市集，22日壓軸的音樂會還邀請金曲歌后魏如萱開唱，現場鄰近機場捷運A11坑口站，民眾搭捷運下車就能玩，也鼓勵騎腳踏車來體驗田園風光。

桃園市環保局指出，活動邁入第3年，這次以「悠遊蘆竹 花現好時光」為主題，以A11坑口站的誠聖宮為主要活動會場，一旁農田有五顏六色花海地景、在地廟埕文化、廟會市集及低碳路跑。

今天開幕活動，桃園市長鄭文燦到場共襄盛舉，帶領發放祈福平安餐，和民眾一起遊花海、逛廟會，鄭文燦也說，鼓勵民眾搭乘捷運、騎自行車等綠色運具，用最友善環境方式來悠遊桃園。

環保局表示，今天活動開幕，平日下午有街頭藝人在花田中演奏音樂，15日為蘆竹好時光，邀請在地團體演出，21日一早則邀大家來田間小路參加路跑，下午還有古箏樂團演出。