水情吃緊 台積電新廠營建商使用射霧器有效抑制揚塵

台積電在苗栗縣新建FAB作業廠房，承包商因水情吃緊嘗試使用大型射霧器進行揚塵抑制作業，苗栗縣環保局最近針對縣內汙染排放量較大的營建工程加強稽查，發現台積電廠房新建工程使用射霧器，抑制揚塵效果顯著，特別建議縣內大面積裸露工程可參考採用。

苗栗縣環保局長陳華盛表示，依「空氣品質不良季節空氣汙染跨區合作預防應變小組」會議指示，環保局10日起針對縣內高汙染營建工程執行稽查，輔導重點為汙染 源在空品不良季節落實揚塵抑制工作，以減輕空氣品質惡化情形，最近稽查發現台積電FAB作業廠房新建工程首度針對易揚塵汙染的裸露地表、土方堆置區採用大型射霧器進行揚塵抑制作業，現場實際效果顯著，值得縣內大面積裸露工程參考採用。

環保局指出，台積電新建工程承包廠商互助營造人員說明，為了減少工程裸露地表及土方堆置區所造成的揚塵汙染，工程除採用防塵網覆蓋，對無法以覆蓋方式控制汙染逸散的開挖區域，原本他們以水車噴灑方式進行改善，但此作法易造成工區泥濘及路徑髒汙等情形，且今年降雨少，各地水情吃緊，所以嘗試改以用水量較少、且能控制揚塵的射霧器在特定施工階段抑制揚塵，減少空汙，射霧器租借費用每天約1萬元，與水車租借費用差異不大。