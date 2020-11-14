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杭菊芋頭節浪漫登場 一連2天安排活動

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉杭菊芋頭節開幕，會中頒發牌匾表揚東方美人茶製茶競賽優勝者。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼鄉杭菊芋頭節開幕，會中頒發牌匾表揚東方美人茶製茶競賽優勝者。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣銅鑼鄉杭菊芋頭節今天浪漫登場，一連兩天安排活動，目前銅鑼地區杭菊田的花海陸續呈現，吸引民眾賞花拍照，苗栗縣長徐耀昌表示，杭菊花季長達3周，歡迎全國遊客到銅鑼賞菊品芋、漫步花田，並選購最優質的杭菊、芋頭相關產品，感受客庄農村風情。

徐耀昌、農委會農糧署北區分署長王安石、銅鑼鄉長謝昌年、縣農會總幹事梁召明、銅鑼鄉農會理事長葉東維等人出席杭菊芋頭節開幕典禮，會中並頒牌匾表揚今年苗栗東方美人茶製茶競賽及芋頭評鑑的優勝者，現場展售杭菊、芋頭及各地農會特產，現場並提供芋頭米粉、芋頭粥、杭菊雞湯、仙草雞湯、杭菊養生茶飲免費品嘗，吸引遊客享用。

徐耀昌指出，銅鑼是台灣最大的杭菊產地，每到花季吸引超過15萬人次來賞花，杭菊、芋頭是銅鑼鄉11月最主要的農產，農會每年都結合舉辦杭菊芋頭節「菊祥如芋」活動，銅鑼杭菊占全國產量80%，農會配合縣府辦理農藥殘留檢測，消費者可安心食用；銅鑼鄉芋頭種植面積約120公頃，口感香Q綿密，品質絕佳，歡迎全國各地遊客來銅鑼做客，並多選購杭菊、芋頭，品質掛保證。

銅鑼鄉農會指出，今年受輪作影響，杭菊種植面積減少3成，種植面積估計約30公頃，杭菊田遍及九湖、樟樹、銅鑼及中平村，九湖台地，農會規畫了6條賞花路線，11月中旬開始的3周時間是最佳賞花時機，即日起到29日每逢例假日，九湖台地周邊苗38-1、38-2、水防道路等實施交通管制。農會今年積極開發多項產品，包括杭菊銀耳露、仙草禮盒、杭菊紅茶茶包、杭菊仙草養生包、杭菊禮盒等伴手禮，歡迎民眾選購，相關資訊請洽銅鑼鄉農會037-981008轉218、220推廣部，或FB「花現銅鑼」查詢。

苗栗縣銅鑼鄉杭菊芋頭節「菊祥如芋」今天登場，一連2天安排活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼鄉杭菊芋頭節「菊祥如芋」今天登場，一連2天安排活動。圖／苗栗縣政府提供
銅鑼的杭菊田美景迷人。圖／苗栗縣政府提供
銅鑼的杭菊田美景迷人。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼鄉杭菊芋頭節開幕，會中頒發牌匾表揚東方美人茶製茶競賽優勝者。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼鄉杭菊芋頭節開幕，會中頒發牌匾表揚東方美人茶製茶競賽優勝者。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼鄉杭菊芋頭節今天浪漫登場，一連2天安排活動，美麗的花海吸引遊客。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼鄉杭菊芋頭節今天浪漫登場，一連2天安排活動，美麗的花海吸引遊客。圖／苗栗縣政府提供
銅鑼鄉農會積極開發多樣產品，包括杭菊銀耳露、仙草禮盒、杭菊紅茶茶包、杭菊仙草養生包、杭菊禮盒等伴手禮。圖／苗栗縣政府提供
銅鑼鄉農會積極開發多樣產品，包括杭菊銀耳露、仙草禮盒、杭菊紅茶茶包、杭菊仙草養生包、杭菊禮盒等伴手禮。圖／苗栗縣政府提供

賞花 徐耀昌 苗栗縣

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