龍潭農會推出苦茶油禮盒　發揮在地農產新鮮優勢

桃園市龍潭區農會推出「苦茶油精美禮盒」，今天舉辦發表會，透過「大廚教菜～油茶好料理」活動，推廣在地好茶油，並配合政府進行3章1Q及2證（桃園優農及友善環境耕作證明）宣導，推動地產地消發揮在地農產品新鮮優勢。

龍潭區農會指出，龍潭地區自1970年代開始就種植「台灣原生種小果油茶樹（俗稱台灣珍寶苦茶樹）」，所壓榨出來的苦茶油實屬茶油中的極品，老一輩的人稱為「正茶油」，亦是養護腸胃的聖品。

龍潭因氣候溫和溼潤及獨特的紅土壤地質含豐富礦物質，加上丘陵山坡地形，排水性良好，所栽種的苦茶籽營養成分高並帶有細緻高雅的堅果香氣，油色金黃帶有翡翠般的光澤，入口具多層次的香氣變化，微苦轉甘甜，有絲綢般的口感，實屬各類油品中的頂級好由；由於產量低，油茶農大多銷售給自家親朋好友。

為了提升國產茶油的產量，龍潭區農會去年起努力輔導苦茶農，成立特用作物(油茶)產銷班，協助提升種植技術及產量，並鼓勵農民將閒置農地轉作油茶樹，讓龍潭不只是茶葉的故鄉，也能將龍潭小果苦茶油發展成為全台獨具特色的農特產品。