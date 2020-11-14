竹市肝炎及肝癌大檢驗 根除肝病彩色人生

為守護市民健康，喚醒民眾護肝意識，新竹市衛生局、肝病防治學術基金會等今天在Big City遠東巨城購物中心舉辦免費肝炎及肝癌大檢驗活動，副市長沈慧虹、肝基金董事長許金川、巨城董事長李靜芳、總經理羅仕清等人共同宣示「根除肝病、彩色人生」，呼籲大家踴躍接受檢驗，一起來顧肝。

沈慧虹說，市府積極和肝基會爭取肝炎防治合作機會，每年2000人肝炎篩檢經費約500萬元，非常感謝肝基會、好心肝基金會、中國信託慈善基金會、中國信託金控台灣人壽、Big City遠東巨城購物中心、長豐智能科技、高羽國際公司等共同守護市民的健康，透過篩檢活動，早期發現，適當治療，市府會持續推動肝炎防治工作。

衛生局代理局長楊清媚說，肝癌居癌症死因第2名，國人每年約有1萬3000人因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡，感染B、C型肝炎後每4人有1人會變成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌。

藉由篩檢活動可達到「肝緊篩檢、肝緊治療」的目的，目前C肝全口服新藥，副作用低、使用簡便、療程縮短至8到12周，治癒率高達97%以上，呼籲市民盡早接受篩檢並積極配合治療，遏止疾病惡化與避免併發症發生。