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竹市肝炎及肝癌大檢驗 根除肝病彩色人生
為守護市民健康，喚醒民眾護肝意識，新竹市衛生局、肝病防治學術基金會等今天在Big City遠東巨城購物中心舉辦免費肝炎及肝癌大檢驗活動，副市長沈慧虹、肝基金董事長許金川、巨城董事長李靜芳、總經理羅仕清等人共同宣示「根除肝病、彩色人生」，呼籲大家踴躍接受檢驗，一起來顧肝。
沈慧虹說，市府積極和肝基會爭取肝炎防治合作機會，每年2000人肝炎篩檢經費約500萬元，非常感謝肝基會、好心肝基金會、中國信託慈善基金會、中國信託金控台灣人壽、Big City遠東巨城購物中心、長豐智能科技、高羽國際公司等共同守護市民的健康，透過篩檢活動，早期發現，適當治療，市府會持續推動肝炎防治工作。
衛生局代理局長楊清媚說，肝癌居癌症死因第2名，國人每年約有1萬3000人因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡，感染B、C型肝炎後每4人有1人會變成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌。
藉由篩檢活動可達到「肝緊篩檢、肝緊治療」的目的，目前C肝全口服新藥，副作用低、使用簡便、療程縮短至8到12周，治癒率高達97%以上，呼籲市民盡早接受篩檢並積極配合治療，遏止疾病惡化與避免併發症發生。
衛生局指出，全市有115家醫療院所提供成人預防保健服務，針對一般民眾45至79歲、原住民40至79歲，提供B、C型肝炎終生一次的免費篩檢服務，無法配合大型篩檢時間的民眾，可依自己的時間選擇自家附近的醫療院所接受篩檢檢查，詳情可洽3區衛生所或上衛生局網頁查詢。
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