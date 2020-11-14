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新屋舉辦歐海呦健行活動　民眾沿途欣賞海岸風光

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
為鼓勵民眾外出親近自然，桃園市新屋區公所於新屋永安漁港，舉辦健行活動。圖／新屋區公所提供
為鼓勵民眾外出親近自然，桃園市新屋區公所於新屋永安漁港，舉辦健行活動。圖／新屋區公所提供

為鼓勵民眾外出親近自然，桃園市新屋區公所今天早上於新屋永安漁港，舉辦「新屋區全民運動新屋歐海呦 健行Let's go」健行活動，路線全長約8公里，途經新屋知名觀光景點永安漁港、笨鯊橋、綠色隧道，及去年才開幕的客家牽罟文化館，沿線緊鄰海岸，路途風光明媚，走完全程的民眾，還能領取完走禮「三節式登山杖」。

新屋區長姜義坤表示，健行區域為休閒觀光處，跨港拱橋可欣賞落日餘暉，享受海風吹拂，觀看漁船緩慢入港療癒身心。健行路線上也會經過客家牽罟文化館，能感受新屋牽罟文化的洗禮。活動會先帶民眾進行暖身運動，走後會場準備舞台演出，讓腳程快的民眾回到主會場也可以欣賞音樂，健行動線上也設有補給站，讓民眾可以在旅途中隨時補充熱量。

新屋區除海岸風景也有豐富的文化建築，如范姜古厝為台灣知名的三級古蹟，建造於咸豐五年，也是新屋區民由來，並且保留完整的四合院及三合院建築景觀，具有客家樸實特色；長祥宮主祀神農大帝，內有全國體積最大的神農神像；笨港里的天后宮，主祀媽祖，廟內並有全世界最高的聖母神像，歷史久遠為清朝時期由在地民眾共同出資創立，廟內精緻的十六隻石雕龍柱，更傳承古人細緻的石雕工法，香火鼎盛，歡迎民眾健行後至新屋觀光。

為鼓勵民眾外出親近自然，桃園市新屋區公所於新屋永安漁港，舉辦健行活動。圖／新屋區公所提供
為鼓勵民眾外出親近自然，桃園市新屋區公所於新屋永安漁港，舉辦健行活動。圖／新屋區公所提供

牽罟 建築

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