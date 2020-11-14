「苗栗陶」藝術節開幕 今明2天有市集等多項活動

2020苗栗陶藝術節系列活動上午在公館鄉苗栗陶瓷博物館廣場開幕並推出3大主題展，縣長徐耀昌主持開幕，期盼透過陶藝節活動讓更多人了解苗栗陶的歷史與創新發展，體驗苗栗陶藝之美；今、明2天在陶博館廣場安排有假日市集、藝文展演、捏陶體驗活動等多項節目，縣府歡迎各地民眾把握機會來觀賞體驗。

苗栗縣文化觀光局指出，公館鄉的裝飾陶瓷在民國60、70年代曾風光一時，被譽為陶瓷故鄉，但因產業外移而逐漸沒落，幸好傳統柴燒窯陶器獨特的火痕落灰質感受日本陶藝界與花藝界喜愛，又帶動苗栗柴燒陶藝創作的風潮，為陶藝工作者開闢另一片天地，縣府為讓苗栗陶藝風華再現，2016年起擧辦「苗栗陶」台灣柴燒藝術節，迄今邁入第5屆，每年都吸引大批愛好陶藝的民眾參與，已成陶藝界年度盛會。

今年苗栗陶藝術節以「熠．韻」為主題，14、15日2天在陶博館廣場安排假日市集、藝文展演、捏陶體驗活動、茶藝品茗、花藝作品欣賞等，並在陶博館展出「陶藝當代創作展」、「陶博館典藏展」、「苗栗陶藝競賽展」3大主題展，希望透過展覽讓鄉親、遊客充分體驗苗栗陶藝文化，展期至12月1日。

上午開幕式，徐耀昌與立委徐志榮、縣議員徐筱箐、公館鄉長曾美露、鄉代會主席劉冠霆、策展人王龍德等人共同點燃聖火，啟動「苗栗陶」藝術節活動，隨後並參觀展出的陶藝作品、主持苗栗窯開窯儀式，從窯中取出柴燒作品，象徵苗栗陶藝薪火相傳、永續發展。

瓷林公司董事長林光清連續3年共贊助160萬元作為苗栗陶藝競賽獎金，徐耀昌表達謝意，同時也感謝苗栗縣陶藝家共襄盛舉，為苗栗陶的延續發展注入新的生命。他指出，今年受新冠肺炎影響，衝擊全球經濟發展與人際往來，縣府排除萬難，持續邀國內外陶藝名家駐村創作交流、舉辦陶藝競賽與展示創作與典藏作品，並結合在地客家族群文化的特色，展現苗栗客家柴燒陶藝的獨特美感。

開幕式中頒獎苗栗陶藝競賽優勝得主，一般組陶藝經典首獎陳元杉、二獎劉奕堂、三獎黃明文；陶藝優選獎余成忠、林盈德、陳庭怡、陳雅伶、高蓮秀；佳作獎趙佑平、吳祖六、吳宗彥、廖昱誠、吳紫瑄、陳瀅如、朱成龍、陳添煌、徐琬凌、陳俊傑。