桃花彩節「大溪」最大展區 獨角獸、五彩花海繽紛登場

2020桃園花彩節大溪場，今天在月眉休閒農業區登場，展區面積共8.3公頃，以各色百日草搭配紅、白、粉色大波斯菊的花海呈現，是今年花彩節最大的花海展區。主展區以「動物派對」為主題，有超過四米高的「夢幻獨角獸」等8大吸睛的裝置藝術及超萌動物圖騰遍布園區中，吸引全國各地遊客前來朝聖。

活動從11月14至22日，為期9天。今年以「動物樂園、歡樂派對、花式乾杯」三大主題設計創意花海，搭配可愛造型裝置藝術，讓花朵盛開在月眉的各個角落。

首先進到月眉休閒農業區入口處就可以看到「花式乾杯」展區，以造型酒杯為概念設計，彷彿走入派對中，搭配可愛創意的裝置藝術「五顏六色」油漆桶，讓遊客步入展區就充滿著歡樂氛圍；主展區以「動物樂園」為主題，集合大象、兔子、貓、熊和長頸鹿等超萌動物的圖騰，從空中俯瞰，讓人驚喜連連。另一主題「歡樂派對」，以派對上各式可愛點心為輪廓設計，集合了冰淇淋、棒棒糖、蛋糕，還有可愛的雪人、薑餅人邀請大家享受最可愛的甜蜜派對。

主展品為超過四米高、佇立於波斯花海中的「夢幻獨角獸」，祝福每一位來到月眉的遊客，保有純真並永遠快樂。另有蝸牛、貓咪舞台、蝶戀花、粉紅象、夜光兔、月光鞦韆等裝置藝術遍布展區。

除主會場花海設計，大溪在地農民們配合花彩節，將休耕的農田以圖騰、線條、花海等各種方式種植，包含摩天輪、棋盤、鯨魚、城堡等圖案，創意十足。

桃園市長鄭文燦今天參加開幕活動時表示，大溪月眉休閒農業區具有民宿、李騰芳古宅、月眉濕地及運動公園，不但具有休閒特色，基礎設施也非常完善。目前桃園共有10個休閒農業區，未來市府將研議在中庄及永福劃設休閒農業區，並以農事體驗、農村小旅行作為行銷重點，讓村落藝術及地方創生也能結合花彩節活動，帶動休閒農業區的活絡。