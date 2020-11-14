苗栗縣府「填問卷送2021年保育桌曆」活動 18日8點開始

苗栗縣南庄鄉蓬萊村大南河畔的月球石是縣內的重要自然地景，如月球表面般坑坑洞洞的奇岩怪石，常吸引路過遊客駐足、流連。請問南庄月球石是屬於何種類型的地質景觀？

苗栗縣政府「填問卷送2021年保育桌曆」活動來囉！農業處印製的2021年保育桌曆以「樹 你好嗎?」作為封面，將校園老樹的歷史以及守護老樹的故事娓娓道來，希望透過每年1次桌曆的發送，讓民眾更貼近保育。

農業處自然生態保育科表示，每到年底總有民眾詢問，今年是否有訂製桌曆？縣府今年依舊辦理填問卷送保育桌曆活動，今年活動時間為11月18日上午8點起，民眾可點選以下網址進行問答，桌曆名額僅160名，額滿為止；11月25日將公告領獎名單，26日開放民眾領取。

填問卷送桌曆網址: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoAupjs-x5h54oVA63i8IgliNL3yKGUnbaOnveDrHrP-67Ag/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757

自然生態保育科長張葦表示，今年的保育桌曆與去年不同，每月設計成單張置放在底座上，底座日後還可做為手機座使用，請民眾把握機會填寫問卷。