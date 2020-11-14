快訊

台鐵區間車南港站傳3次爆炸聲 乘客：看見火光太恐怖了

綠委提案逼改黨徽 國民黨：國徽是依循國民黨黨徽設計

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗縣府「填問卷送2021年保育桌曆」活動 18日8點開始

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府「填問卷送2021年保育桌曆」活動來囉！農業處印製的2021年保育桌曆以「樹 你好嗎?」作為封面，將校園老樹的歷史以及守護老樹的故事娓娓道來。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府「填問卷送2021年保育桌曆」活動來囉！農業處印製的2021年保育桌曆以「樹 你好嗎?」作為封面，將校園老樹的歷史以及守護老樹的故事娓娓道來。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣南庄鄉蓬萊村大南河畔的月球石是縣內的重要自然地景，如月球表面般坑坑洞洞的奇岩怪石，常吸引路過遊客駐足、流連。請問南庄月球石是屬於何種類型的地質景觀？

苗栗縣政府「填問卷送2021年保育桌曆」活動來囉！農業處印製的2021年保育桌曆以「樹 你好嗎?」作為封面，將校園老樹的歷史以及守護老樹的故事娓娓道來，希望透過每年1次桌曆的發送，讓民眾更貼近保育。

農業處自然生態保育科表示，每到年底總有民眾詢問，今年是否有訂製桌曆？縣府今年依舊辦理填問卷送保育桌曆活動，今年活動時間為11月18日上午8點起，民眾可點選以下網址進行問答，桌曆名額僅160名，額滿為止；11月25日將公告領獎名單，26日開放民眾領取。

填問卷送桌曆網址: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoAupjs-x5h54oVA63i8IgliNL3yKGUnbaOnveDrHrP-67Ag/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757

自然生態保育科長張葦表示，今年的保育桌曆與去年不同，每月設計成單張置放在底座上，底座日後還可做為手機座使用，請民眾把握機會填寫問卷。

南庄 生態保育 苗栗縣

延伸閱讀

比古柯鹼貴 男子走私保育魚類魚膘製品 認罪獲緩起訴

苗栗各農會下屆總幹事登記截止 候聘名單「女力報到」

苗栗縣稅務局明年新桌曆出版 捐發票可兌換

苗栗安心國旅加碼贈百萬休旅車 第2輛獎落台南遊客

相關新聞

記得儲水！ 桃園、龜山多處22日將停水23小時

台灣自來水公司為進行鶯歌區鶯桃路、永和街口1100mm管線改善工程，桃園與龜山區多里將於22日起晚上9時起，為期23小時...

苗栗縣府「填問卷送2021年保育桌曆」活動 18日8點開始

苗栗縣南庄鄉蓬萊村大南河畔的月球石是縣內的重要自然地景，如月球表面般坑坑洞洞的奇岩怪石，常吸引路過遊客駐足、流連。請問南...

千人湧入北埔參加膨風路跑 民眾熱情端出客家味加油

今天清晨天微亮之時，超過千人就已經抵達新竹縣北埔綠世界農場參加首屆「北埔膨風路跑」，跑者沿台3線欣賞客庄風情，還有不少居...

新竹縣人口普查派員上山 山區部落民眾皆十分配合

新竹縣政府11月開始，正實施每10年一次的人口及住宅普查，普查資料將用作未來政府在制定政策時，依據當地人口狀況做合適規畫...

智能路燈進階版 桃市建置完成1800盞智慧路燈

桃園市發展智慧城市，選定青埔重劃區試辦智慧路燈，已分3期建置完成1800盞，市府養工處指出，智慧路燈建置經費來自經濟部工...

大園區圳頭里海口堆垃圾 里長卓榮騰緊盯

桃園市大園區圳頭里臨海海洋垃圾及風沙淤積，里長卓榮騰長期參與淨灘守護海岸，他說，埔心溪出海口長期淤積嚴重、河道縮減，新街...

苗栗農會改選 料有5名女總幹事

苗栗縣各級農會下屆總幹事候聘登記昨天下午截止，包括縣農會及17個鄉鎮市、地區農會共24人完成登記，其中通霄、苑裡、苗栗、...

台68線銜接東峰路 進入可行性評估

新竹縣政府為解決縣道122線假日車潮壅塞的情況，在10大交通建設中規畫省道台68線銜接竹東鎮東峰路新闢工程，縣議員郭遠彰...

桃園抗旱 工商水權井取用解禁

旱象未解，桃園市政府水務局盤點全市1144口工商水權井，1年水權量1.9億立方公尺，相當石門水庫蓄水量，市長鄭文燦昨天在...

取代減壓供水 新竹緊急海水淡化場 明年2月供水

因應緊急抗旱需求，水利署規畫斥資近7億元在新竹市南寮地區的水利新創科技研發及測試展示基地建置緊急海水淡化場，將以貨櫃機組...

日本傳統祭典搬到台灣 桃園蛋寶不老村「元氣祭」開幕　

疫情期間，免搭飛機、類出國「夯」，位於桃園平鎮區的觀光工廠「蛋寶生技不老村」，將日本傳統祭典搬到台灣，舉辦「元氣祭」，活...

桃市府辦國際城市線上對談 首場與捷克布爾諾市交流

新冠肺炎疫情衝擊，縣市首長無法出國交流，桃園市政府自辦「國際城市線上對談」系列論壇，昨天首場對談與日前訪台的捷克第二大城...

熱門新聞

邀雲林「誠信碗粿」父女赴沙鹿擺攤 顏清標霸氣送50條蘿蔔粿

台灣民俗村昔日面貌沒了！已夷為平地將開發為工業區

淡海輕軌藍海線明通車 有吃有玩

苗栗各農會下屆總幹事登記截止 候聘名單「女力報到」

台中捷運通車有何影響？網指2點成長改善 加碼曝光房市熱區

嘉縣農會鄉鎮市農會總幹事22人登記 番路爆冷沒人登記

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。