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千人湧入北埔參加膨風路跑 民眾熱情端出客家味加油

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
當地居民熱情準備茶點，讓選手在比賽中途補充體力。圖／外坪村長楊文國提供
當地居民熱情準備茶點，讓選手在比賽中途補充體力。圖／外坪村長楊文國提供

今天清晨天微亮之時，超過千人就已經抵達新竹縣北埔綠世界農場參加首屆「北埔膨風路跑」，跑者沿台3線欣賞客庄風情，還有不少居民也在賽道旁端出客家味美食讓跑者補充體力，其中這次賽程最長的半馬組21公里，不少都是專業選手，同場為突破自我極限較勁。

北埔鄉公所表示，這次的路跑活動共分為分為21公里半馬組、12公里挑戰組以及4公里休閒組，賽程路線從綠世界生態農場出發，行經北埔鄉9座村莊，沿浪漫台3線，跑進黃金水鄉美名的金牌農村南埔社區，以及與蘇澳冷泉並列台灣唯2的北埔冷泉。

公所也表示，這是當地第1次舉辦如此規模的大型馬拉松賽事，選手在比賽途中還會經過古蹟密集度全台之冠的北埔老街，一級古蹟金廣福公館、姜阿新洋樓，鄧南光影像紀念館等知名景點，飽覽當地客庄美景。

不少居民也端出當地特地美食，公所也設美食補給站供應的北埔特產膨風茶、擂茶與柿餅，以及鄉親啦啦隊當日現做的乾拌麵、客家鹹豬肉、古早味仙草凍，希望讓選手們在比賽途中補充體力，也能透過味蕾感受客庄文化。

外坪村長楊文國就表示，路線折返點正好位於外坪村的景點北埔冷泉，選手抵達稍作休息後，還與冷泉地標合照，鄉親也準備水果、熱食以及飲品，讓選手們有體力繼續接下來的賽程。

鄉長莊明增則說，這次馬拉松活動鄉親們皆摩拳擦掌、全力動員，於賽道沿途組成啦啦隊招待在地客庄美食，還練習了音樂、歌舞表演以表支持，同時也藉機推廣北埔觀光，更希望選手們在比賽後來趟藝文之旅，感受北埔當地的特殊人文風情。

不少選手抵達折返點北埔冷泉時，不忘拍照打卡留念。圖／外坪村長楊文國提供
不少選手抵達折返點北埔冷泉時，不忘拍照打卡留念。圖／外坪村長楊文國提供
不少小朋友也報名參加這次路跑活動，想挑戰自己的運動表現。圖／北埔鄉公所提供
不少小朋友也報名參加這次路跑活動，想挑戰自己的運動表現。圖／北埔鄉公所提供
選手在衝過終點線時，已經有不少民眾在終點加油。圖／北埔鄉公所提供
選手在衝過終點線時，已經有不少民眾在終點加油。圖／北埔鄉公所提供
上午膨風路跑在北埔綠世界農場開跑，吸引超過2千人報名參加。圖／北埔鄉公所提供
上午膨風路跑在北埔綠世界農場開跑，吸引超過2千人報名參加。圖／北埔鄉公所提供
超過千人天才剛亮就已經在起跑線準備，讓綠世界農場一早就被人潮塞爆。圖／外坪村長楊文國提供
超過千人天才剛亮就已經在起跑線準備，讓綠世界農場一早就被人潮塞爆。圖／外坪村長楊文國提供
選手中還有人身穿蜘蛛人裝參加，增添活動趣味性。圖／北埔鄉公所提供
選手中還有人身穿蜘蛛人裝參加，增添活動趣味性。圖／北埔鄉公所提供

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