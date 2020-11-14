千人湧入北埔參加膨風路跑 民眾熱情端出客家味加油

今天清晨天微亮之時，超過千人就已經抵達新竹縣北埔綠世界農場參加首屆「北埔膨風路跑」，跑者沿台3線欣賞客庄風情，還有不少居民也在賽道旁端出客家味美食讓跑者補充體力，其中這次賽程最長的半馬組21公里，不少都是專業選手，同場為突破自我極限較勁。

北埔鄉公所表示，這次的路跑活動共分為分為21公里半馬組、12公里挑戰組以及4公里休閒組，賽程路線從綠世界生態農場出發，行經北埔鄉9座村莊，沿浪漫台3線，跑進黃金水鄉美名的金牌農村南埔社區，以及與蘇澳冷泉並列台灣唯2的北埔冷泉。

公所也表示，這是當地第1次舉辦如此規模的大型馬拉松賽事，選手在比賽途中還會經過古蹟密集度全台之冠的北埔老街，一級古蹟金廣福公館、姜阿新洋樓，鄧南光影像紀念館等知名景點，飽覽當地客庄美景。

不少居民也端出當地特地美食，公所也設美食補給站供應的北埔特產膨風茶、擂茶與柿餅，以及鄉親啦啦隊當日現做的乾拌麵、客家鹹豬肉、古早味仙草凍，希望讓選手們在比賽途中補充體力，也能透過味蕾感受客庄文化。

外坪村長楊文國就表示，路線折返點正好位於外坪村的景點北埔冷泉，選手抵達稍作休息後，還與冷泉地標合照，鄉親也準備水果、熱食以及飲品，讓選手們有體力繼續接下來的賽程。