新竹縣人口普查派員上山 山區部落民眾皆十分配合
新竹縣政府11月開始，正實施每10年一次的人口及住宅普查，普查資料將用作未來政府在制定政策時，依據當地人口狀況做合適規畫，自8日開始也派普查員實地訪查，縣府表示民眾如遇普查員上門，希望能盡量配合調查，如有疑慮則可撥打165反詐騙專線或向村里長、公所進行查證。
縣長楊文科表示，從8日一直到30日，縣府將指派普查員到民眾家中進行實地訪問，為因應網路時代來臨，民眾亦可自行利用電腦、平板或手機上網填報，就有機會得到行政院主計總處舉辦抽獎活動的最高獎項商品禮券10萬元。
縣府表示，普查目的是為了解各地實際人口分布、家庭組成、長期照顧、托育照顧、就學就業、使用語言及居住情形等現況，提供中央和地方政府釐定政策和規畫未來各項公共建設應用，網路填報自11月1日開始，11月8日起至11月30日則為全面實地訪查。
新竹縣的網路填報狀況，在竹北市及竹東鎮網填回表率均超過10%，而普查員近日也深入新竹後山，石磊及上抬耀部落等地，協助部落居民網路填報，幸有靠著居民口耳相傳、呼朋引伴，當地普查也順利進行。
縣府主計處提醒民眾，普查各項資料僅作統計分析並嚴予保密，不作其他用途，請縣民們安心受訪，鄉親朋友們若有疑慮可打165反詐騙專線，或者向村里長、鄉鎮公所民政課、縣府主計處與民政處查證。
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