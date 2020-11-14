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智能路燈進階版 桃市建置完成1800盞智慧路燈

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市發展智慧城市，選定青埔重劃區試辦智慧路燈，已分3期建置完成1800盞。圖／桃園市政府提供
桃園市發展智慧城市，選定青埔重劃區試辦智慧路燈，已分3期建置完成1800盞。圖／桃園市政府提供

桃園市發展智慧城市，選定青埔重劃區試辦智慧路燈，已分3期建置完成1800盞，市府養工處指出，智慧路燈建置經費來自經濟部工業局的智慧城鄉計畫，由建置廠商申請補助，負責建置與後續維護管理，市府僅提供場地不需出任何費用，智慧路燈搜集的空氣、人流與車流資訊送往後台，將成為未來桃園發展智慧城市的重要數據。

養工處指出，桃園市今年已全面完成16萬盞智能路燈換裝，智能路燈主要可監控路燈明、暗與故障情形，以利即時維修，可減少人力巡查成本等，也象徵全市路燈進入智慧化管理時代。

至於智慧路燈就是智能路燈的進階版，桃園市早在2017年時先擇定青埔重劃區作為試辦場域，分3期完成建置1800盞智慧路燈，除了結合LED智能燈具，也加入環境感測器，可感測風速、風向、溫度、濕度與空氣品質等，還有可監測人流、車流、車牌、水位的攝影機，並有資訊顯示屏幕、自駕車定位系統等，後續管理維護則由建置廠商負責。

養工處表示，加值應用是建置智慧路燈的重點，可透過感測收集各種現場資料，以利後端分析運用，桃園市是亞洲・矽谷計劃發展重鎮，青埔將是智慧城市發展重要場域，智慧路燈收集的資料將成為未來智慧程式應用的重要數據，不過目前智慧路燈建置仍以青埔為主，尚無在桃園其他區域建置的計畫。

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