記得儲水！ 桃園、龜山多處22日將停水23小時

台灣自來水公司為進行鶯歌區鶯桃路、永和街口1100mm管線改善工程，桃園與龜山區多里將於22日起晚上9時起，為期23小時停水，市府提醒民眾請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

停水區域以桃園區為主，包含桃園區福林里、南門里、玉山里、豐林里、福安里、大豐里、建國里、雲林里、大林里、大樹里、東山里、萬壽里、青溪里、寶山里、大興里、大業里、春日里、春日路沿線及其巷弄，範圍也涵蓋聖保祿醫院、住都大飯店。

另龜山區也有3里停水，有山德里、山頂里（龜山工業區縱貫鐵路以西）、山德里（山鶯路由建國東路口至萬壽路口雙號、山鶯路1巷、2巷、3巷、130巷、山鶯路將軍巷等沿線巷弄），都將自22日晚上9點起停水至23日晚上8點，停水時間長達23小時。

市府經發局說，停水期間請民眾注意應關閉抽水機電源，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫導致馬達損壞或造成火災，也可能造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全，另水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

屆時恢復供水時，請民眾將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，也可能會因水壓較低導致延遲供水，敬請見諒，若恢復供水後，如仍無水或缺水時請通知水公司，可撥打免付費服務電話1910或洽當地里長。