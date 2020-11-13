日本傳統祭典搬到台灣 桃園蛋寶不老村「元氣祭」開幕　

疫情期間，免搭飛機、類出國「夯」，位於桃園平鎮區的觀光工廠「蛋寶生技不老村」，將日本傳統祭典搬到台灣，舉辦「元氣祭」，活動今天登場，為期3天。現場設有章魚燒、大阪燒、烤糰子、蘋果飴等日式祭典中必出現的屋台美食攤販，遊客能身著祭典道地服裝法被、浴衣，邊享用美食邊欣賞精采表演，猶如身處日本江戶時代。

活動期間每天分「元氣場」及「鬧夜場」兩場次，從朝氣蓬勃的白天到燈火闌珊的夜晚，無時無刻都精采。而祭典的高潮當屬夜幕降臨時進行的「壽蛋大典」，由民眾共同傳遞由鎮村之寶－長壽尊所加持祝福的巨蛋，而後群聚在舞台廣場中央，隨著熱鬧的日式樂曲跳出百人盆踊舞蹈，在歡樂與祝福聲中為台灣首次的日式祭典體驗畫下完美句點。

桃園市長鄭文燦今天參加活動開幕會時表示，蛋寶「元氣祭」開幕儀式中演繹了祭典期間所能欣賞到的各式精采表演，有日本傳統弦樂器「津輕三味線」演出，還有氣勢磅礡、震撼人心的正宗「和太鼓」。來參加祭典的民眾將穿著各色浴衣或紅藍色法被(祭典服)穿梭於熱鬧的江戶大街上，讓您宛如置身日本江戶時代。

鄭文燦也說，蛋寶生技不老村的企業是勤億蛋品，是全台最好蛋品的供應商，是蛋的百科全書，有很多的生技產品在這裡發展出來，成立的「蛋寶生技不老村」除了健康概念，還有文化概念，不老村更把江戶時代的建築和攤位全部在這裡展現出來。