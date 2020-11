桃市府辦國際城市線上對談 首場與捷克布爾諾市交流

新冠肺炎疫情衝擊,縣市首長無法出國交流,桃園市政府自辦「國際城市線上對談」系列論壇,昨天首場對談與日前訪台的捷克第二大城布爾諾市交流,市長鄭文燦與布爾諾市市長凡寇娃(Vaňková)隔空針對國際疫情、教育等議題分享對談,2人也期許未來能在高科技、創新研發與大學有進一步合作,2市未來研擬締結友好城市。

市府秘書處指出,在外交部長吳釗燮、駐捷克台北經濟文化辦事處與與布爾諾市國際關係處處長依沃.貝德納(Ivo Bednář)協助下,桃園市政府首場國際城市線上對談與捷克布爾諾市進行視訊交流,鄭文燦與凡寇娃都各自分享2市特性與發展特色。

鄭文燦說,桃園是機場城市,也是工商大市,32個工業區創造約台幣3兆元的工業產值,並積極發展機場經濟學,包括航太維修、倉儲物流、綠能產業、智慧車輛、生技醫療、雲端六大產業,可與布爾諾市進行新創科技產業及各類型新創產業媒合交流。

凡寇娃也提及布爾諾市位處交通樞紐,與歐洲各地往來暢通無阻,世界各國將布爾諾市視為極具發展潛力與投資價值的地區,許多跨國公司設置研發中心及生產據點,布爾諾市重要的產業包括資訊技術、電子顯微鏡,全球有3成電子顯微鏡來自於此。

鄭提到,台灣和捷克共享自由、民主人權價值,布爾諾市具悠久歷史文化,也有豐沛高科技產業。此外,ŠKODA共享電動機車BeRider選定布爾諾市作為首波投放試點;桃園則是全台首個試辦GoShare共享電動機車城市,未來可就共享運具多作交流。

由於疫情尚未結束,台灣防疫成績亮眼,也成為兩市交流重點,鄭文燦分享,台灣防疫對策分為國境、醫院、社區三層級,落實國境管理措施,入境不分國籍入境者一律居家檢疫14天;整合防疫車隊、旅館,避免和一般民眾接觸;搭乘大眾運輸工具、參與大型活動、室內集會要求佩戴口罩,還要有公民認知與配合,防疫才會做得好。

凡寇娃則分享,捷克的國家級防疫措施包括禁止在公共場所飲酒、關閉餐廳,集會至多僅能百人、保持2公尺距離,現除了室內之外,密集區域、在室外城鎮、村莊也必須戴口罩。