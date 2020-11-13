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桃市府辦國際城市線上對談 首場與捷克布爾諾市交流

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦在線上對談最後，寫下「Taiwan Can Help 桃園挺你」，捷克第二大城布爾諾市市長凡寇娃則以捷克文回應寫道「我們必能攜手克服一切」（Spolu to zvládneme）。圖／桃園市政府秘書處提供
桃園市長鄭文燦在線上對談最後，寫下「Taiwan Can Help 桃園挺你」，捷克第二大城布爾諾市市長凡寇娃則以捷克文回應寫道「我們必能攜手克服一切」（Spolu to zvládneme）。圖／桃園市政府秘書處提供

新冠肺炎疫情衝擊，縣市首長無法出國交流，桃園市政府自辦「國際城市線上對談」系列論壇，昨天首場對談與日前訪台的捷克第二大城布爾諾市交流，市長鄭文燦與布爾諾市市長凡寇娃（Vaňková）隔空針對國際疫情、教育等議題分享對談，2人也期許未來能在高科技、創新研發與大學有進一步合作，2市未來研擬締結友好城市。

市府秘書處指出，在外交部長吳釗燮、駐捷克台北經濟文化辦事處與與布爾諾市國際關係處處長依沃．貝德納（Ivo Bednář）協助下，桃園市政府首場國際城市線上對談與捷克布爾諾市進行視訊交流，鄭文燦與凡寇娃都各自分享2市特性與發展特色。

鄭文燦說，桃園是機場城市，也是工商大市，32個工業區創造約台幣3兆元的工業產值，並積極發展機場經濟學，包括航太維修、倉儲物流、綠能產業、智慧車輛、生技醫療、雲端六大產業，可與布爾諾市進行新創科技產業及各類型新創產業媒合交流。

凡寇娃也提及布爾諾市位處交通樞紐，與歐洲各地往來暢通無阻，世界各國將布爾諾市視為極具發展潛力與投資價值的地區，許多跨國公司設置研發中心及生產據點，布爾諾市重要的產業包括資訊技術、電子顯微鏡，全球有3成電子顯微鏡來自於此。

鄭提到，台灣和捷克共享自由、民主人權價值，布爾諾市具悠久歷史文化，也有豐沛高科技產業。此外，ŠKODA共享電動機車BeRider選定布爾諾市作為首波投放試點；桃園則是全台首個試辦GoShare共享電動機車城市，未來可就共享運具多作交流。

由於疫情尚未結束，台灣防疫成績亮眼，也成為兩市交流重點，鄭文燦分享，台灣防疫對策分為國境、醫院、社區三層級，落實國境管理措施，入境不分國籍入境者一律居家檢疫14天；整合防疫車隊、旅館，避免和一般民眾接觸；搭乘大眾運輸工具、參與大型活動、室內集會要求佩戴口罩，還要有公民認知與配合，防疫才會做得好。

凡寇娃則分享，捷克的國家級防疫措施包括禁止在公共場所飲酒、關閉餐廳，集會至多僅能百人、保持2公尺距離，現除了室內之外，密集區域、在室外城鎮、村莊也必須戴口罩。

為展現2市交流的情誼，鄭文燦也在線上對談最後，寫下「Taiwan Can Help 桃園挺你」，表示台灣能貢獻世界，桃園也相挺所有友好城市；凡寇娃則以捷克文回應寫道「我們必能攜手克服一切」（Spolu to zvládneme）。

新冠肺炎疫情衝擊，縣市首長無法出國交流，桃園市政府自辦「國際城市線上對談」系列論壇，昨天首場對談與日前訪台的捷克第二大城布爾諾市交流。圖／桃園市政府秘書處提供
新冠肺炎疫情衝擊，縣市首長無法出國交流，桃園市政府自辦「國際城市線上對談」系列論壇，昨天首場對談與日前訪台的捷克第二大城布爾諾市交流。圖／桃園市政府秘書處提供

捷克 鄭文燦

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