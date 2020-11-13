苗栗各農會下屆總幹事登記截止 候聘名單「女力報到」

苗栗縣各級農會下屆總幹事候聘登記下午截止，包括縣農會及17個鄉鎮市、地區農會共24人完成登記，其中通霄、苑裡、苗栗、頭屋及縣農會都出現2人以上登記的競爭態勢，也有前後任總幹事再次對壘的激烈局面，值得一提的是，有多達5個鄉鎮市農會都僅女性一人候聘，在農會系統展現女力報到的趨勢。

苗栗縣各級農會選舉預定明年初舉行，農會選舉向來是地方政治的重要一環，選情激烈不下一般選舉，下屆農會總幹事候聘人登記從11月9日開始在縣府農業處受理，到今天下午5點截止。

總幹事登記候聘僅1人的農會包括頭份羅清香（女）、三灣謝杏玲（女）、後龍黃文恭、西湖郭豐文、卓蘭徐文欽、竹南蔡信芬（女）、造橋彭森華、公館古雪雲（女）、獅潭黃煥祥、大湖地區徐欽志、南庄陳乾安、銅鑼曾義孝、三義徐瑜瑾（女）。

出現2人以上競爭的農會包括縣農會鍾金光 、洪志彥；通霄徐學承、張永智、許道坤；苑裡鄭年鈞、洪晃琦；苗栗謝錦明、吳世垣；頭屋謝金德、江貴熙。