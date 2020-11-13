台68線快速路竹東端延伸東峰路 新竹縣府已進行可行性評估

為解決縣道122線每逢假日車潮壅塞情況，今天在議會定期會上，縣議員郭遠彰特別關心台68線東向延伸計畫，縣府則回應已規畫台68線竹東端延伸銜接東峰路新闢工程，計畫採平面道路設計，長2.2公里，期望能改善南清公路到竹東下公館，尤其竹東通往五峰、內灣、尖石及北埔在假日的塞車問題。

縣長楊文科表示，台68線東向延伸計畫原本是向中央爭取延伸到軟橋，採高架設計，後經交通部駁回，並建議採平面設計方式辦理，因此縣府團隊在今年年初重新啟動本案規畫，並更名為台68線接竹東東峰路新闢工程，目前今年8月已發包可行性評估作業中，該作業經費約500萬元。

縣府工務處則說明，台68線接竹東東峰路新闢工程計畫道路北起台68線與台3線相交路口，往東南新闢15公尺寬道路，銜接至縣道122線，道路全長約2.2公里，以紓解122線假日交通壅塞。

縣府同時表示，去年重新盤點縣內重大交通建設，規畫新竹縣10大交通建設，縣府已規畫分年、分期、分段策略性積極改善交通問題，致力在2年內關西鎮道路系統改善工程、內灣地區連外道路新闢工程及五峰鄉縣道122線43.5K路段改善工程能動工。