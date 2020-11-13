桃市府取締新屋違章工廠　全市取締告一段落

桃園市長鄭文燦與經發局、警察局偕同台灣電力公司及自來水公司，今天前往新屋區一間違章工廠，執行斷水斷電措施。經發局副局長黃穗鵬表示，市內違章工廠幾乎已納管輔導，僅剩該1間於2016年5月20日以後新設的未登記工廠，今執法完畢，全市違章工廠取締算是告一段落。

鄭文燦今前往視察時指出，該工廠是在2016年5月20日後興建，環保局多次接獲陳情檢舉，並依空污法、水污法裁罰在案，經發局也曾予以勒令停工，複查後仍無法改善。因此經發局、警察局偕同台灣電力公司及自來水公司於今進行斷水斷電措施，展現市府執法決心。他也呼籲，2016年5月20日以後新設工廠的業者應盡速辦理工廠登記，包括公安、環保等也須合乎法律規定。

鄭說明，工廠管理輔導法未登記工廠專章已於今年3月20日施行，規定2016年5月20日以前既有低污染工廠應依法申請納管改善、既有非屬低污染工廠可依法申請轉型遷廠或關廠輔導，至於2016年5月20日後新增的未登記工廠則應依法停止供水供電。

市府呼籲2016年5月20日以前既有的未登記工廠，應盡速向市府申請納管改善或轉型遷廠關廠計畫、接受市府輔導合法；經發局也將持續查緝市內未登記工廠，並執行新增未登記工廠的勒令停工、斷水斷電或強制拆除等工作，以遏止不良廠商持續營業。

黃穗鵬表示，經發局清察全市約有2500間未登記工廠及500間臨時登記工廠，大部分修法後經納管輔導，可就地合法，排除裁罰；只剩2016年5月20日後新增的未登記工廠，有6間，其中4間已遷廠，1間轉做倉庫使用，最後1間今依法執行停水供電，市內違章工廠取締算告一段落。