新竹南寮設民生用水海淡廠 110年2月底日供萬噸
經濟部水利署因應水情險峻，在新竹南寮設民生用水海水淡化廠，確保民國110年2月底能日供1.3萬噸用水。
新竹市政府今天發布新聞稿表示，水利署長賴建信昨天在新竹市長林智堅陪同下，前往南寮視察時表示，這是抗旱大計畫很重要一環，完成後可取代減壓供水措施，也積極輔導國內廠商研發海淡技術。
賴建信說，海淡設施設南寮，以便取得海水與排水，全數完成後，明年2月底起，每天能提供1.3萬噸水，供應新竹地區5萬人民生用水，這項臨時設施未來將以貨櫃機組呈現。
林智堅透過新聞稿表示，今年缺颱風雨水，桃園市、新竹縣市與苗栗縣面臨抗旱作戰，中央政府積極找方法，善用水資源解決新竹地區用水需求，新竹市政府全力配合，接續協助水利署完成相關管線作業。
新竹市環境保護局提供新聞資料表示，新竹地區一天用水量約54萬噸，除配合建置新竹緊急海淡設施，目前客雅水資源回收中心每日產出1萬公噸回收水，將可利用的水資源作為環境保護用途；另設16口抗旱水井，每天可供水3.07萬噸。
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