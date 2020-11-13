新竹緊急海水淡化場明年2月供水1.3萬噸 取代減壓供水

因應緊急抗旱需求，水利署規畫斥資近7億元利用位於新竹市南寮地區的水利新創科技研發及測試展示基地，建置新竹緊急海水淡化場，將以貨櫃機組呈現，北區水資源局已上網招標，將於下周一開標，預計明年2月1日起每日可供水3千立方公尺，2月底起每日可供水1.3萬立方公尺，支援新竹地區民生用水，取代減壓供水措施。

水利署長賴建信昨天下午由新竹市長林智堅陪同訪視基地，林智堅說，市府將全力支持與協助水利署，接續完成相關管線作業，一起打造新竹緊急海淡場，與中央攜手解決大新竹地區用水需求。

賴建信說，新竹緊急海淡場是抗旱計畫重要的一環，完成後能取代減壓供水措施，也會積極輔導國內廠商研發海淡技術，緊急海淡場位於南寮，以便取得海水與排水，完成後預計明2月底起，每天能提供1.3萬立方公尺的民生用水，感謝市府跨局處協調與協助。

北區水資源局指出，新竹緊急海水淡化場利用水利新創科技研發及測試展示基地約1公頃用地設置，分2個標案採購，第1標約2.3億元，預計明年2月1日起每日供水3千立方公尺，第2標經費約4.6億元，2月底起每日可增加供水1萬立方公尺。

水利署指出，海水淡化已是成熟的淨水技術，海水可經最為廣泛利用的逆滲透法將海水大部分鹽分、雜質過濾掉後取得淡化水，能在水情吃緊時解決用水問題。

市府工務處指出，海水淡化處理後輸送至台水公司湳雅淨水場，經既有自來水管網系統供應給大新竹地區用戶。