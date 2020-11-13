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竹北及竹東水資源中心供回收水 讓民眾或企業自行取用
旱情仍未減緩情況下，為了滿足民眾環境清潔、澆灌花木的用水需求，新竹縣竹北及竹東水資源中心開放民眾或企業可以自備容器或派水車至中心取用回收水，每日共供應3000立方公尺；縣府也表示，若水情持續惡化將啟動抽取地下水以緩解用水需求，維持公共用水系統穩定。
縣府工務處表示，因北部持續沒有颱風補足水情，根據中央氣象局資訊，12月到明年1月雨量也可能偏少，因此已經與新竹氣象站、自來水公司、台水第三區管理處、農田水利會新竹管理處等相關單位提出因應措施，經會議決定實施分階段自來水限制措施。
新竹縣水情燈號目前已經轉為黃燈，由縣府營運的竹北水資源中心及竹東水資源中心，每天共約回收處理3萬立方公尺的民生污水，污水經處理後所產出的回收水可作為民生清潔或澆灌花木使用，因此在水情黃燈的情況下為滿足民眾需求，水資源中心開放民眾到場取用，2處水資源中心每天各供應1500立方公尺回收水。
縣長楊文科則表示，在水情吃緊情況下，竹北、竹東水資源中心提供回收水供次級用水使用，請民眾或企業及機關，攜帶容器或派水車取水，也呼籲民眾「防疫期間勤洗手，更要關緊水龍頭」、「節水抗旱全民一起來」，大家一起抗旱，才能共渡缺水難關。
縣府同時說明，在工業用水部分，將依自來水公司建議，比照科學園區管理局協助所轄工業區廠商每日自主性依實際用水量抄水錶，以利管控用水，督導並完成旱災整備措施，共體時艱加強自主節水5%，並提升工業用水效率；而縣內建案工地若有抽取地下水，也會向業者宣導設置地下水集水桶，提供民眾作為次級用水使用。
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