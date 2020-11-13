地下水豐沛如一座石門水庫 桃園將放寬工商水井使用

旱象持續未解，桃園石門水庫蓄水率48.97%，還未過半，桃園市政府今天舉行第五次抗旱會議，水務局報告地下水相對地表水豐沛，已盤點全市1144口工商水井，由於過往受到水權狀限制用量，市長鄭文燦裁示本月起至明年6月放寬取用，其中3成將對外開放使用，鄭強調「備援能用盡量用」，也要求相關單位加強宣導，讓民眾有感。

今天雖然天氣陰涼下雨，但新屋氣象站分析，過了周六之後天氣逐漸轉乾、溫度回暖，桃園地區降雨量預估不多，山區降水預計在20毫米以下，之後桃園降水情形依舊不樂觀，未來一季降雨初估，12月到1月無明顯降雨，2月可能偏少，仍待觀察。

市府跨單位持續各項抗旱整備工作，水務局今天報告提到，目前降雨多降在平地非集水區，因此地下水相對豐沛，若能充分利用開放，可減少石門水庫損耗，目前盤點地下水工商水井1144口，水權用量1.9億噸，「相當一座石門水庫蓄水量」，換算每天53萬噸，以桃園1天自來水供應120萬噸而言，相當44%自來水用量，希望朝大幅使用地來水方向努力。

桃園水情亮起黃燈，為避免繼續惡化，水務局評估可依水利法施行細則第64-1條第2項規定，地下水井不受水權量限制而取用地下水，預計公告1個月，開放業者取用工商水井地下水，時間從11月1日到明年6月，若未來水情正常會停止放寬，另3成用水對外給民眾使用。

鄭文燦認同水務局規畫，未來將免除工商水井的水權限制，請水務局進行公告，以免業者用水違法，他也提到，抗旱作為能做的都要做，更要加強宣導，讓民眾都能知道政府團隊積極作業。

鄭也表示，都會區近日雖有下雨，民眾普遍覺得好像有雨，但實際上石門水庫進帳稀少，各項抗旱與節水等工作持續不間斷，希望透過抗旱專區網頁、水情看桃園ＡＰＰ多宣導，「就怕努力半天，民眾沒感覺」，希望各項工作要讓民眾有感。