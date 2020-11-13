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觀音首間公設民營日照中心 長輩「刷臉」享超智慧照護

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
日照中心最多可照顧24名長輩，提供一般、臨時托顧、社區復健，及樂齡學習等長照服務。記者曾健祐／攝影
日照中心最多可照顧24名長輩，提供一般、臨時托顧、社區復健，及樂齡學習等長照服務。記者曾健祐／攝影

中保科技集團股票代號（9917）的長照服務事業版圖，今天起擴及大桃園區，集團與桃園市政府合作成立觀音區第1間公辦民營的「觀音石橋日照中心」，承襲中保科技集團擅長領域，充分展現「智慧照顧，安心守護」的服務特色。

中保科技表示，隨著社會走向高齡化，市場對社區照顧「安心托老」的需求日益增長，觀音石橋日照中心今天正式成立，開放時間為每天早上8點至下午5點，最多可照顧24位長輩，提供一般、臨時托顧、社區復健，及樂齡學習等長照服務。

觀音石橋日照中心的照顧核心理念，來自中保科技集團40多年來「安心、信賴」的社會價值，並導入「中保無限＋」智慧系統，透過資訊科技可以讓居家與社區照顧沒有界線，實現連續性的照顧系統，發展以照顧使用者為導向的智慧服務。

此外，日照中心入口處裝設三合一智慧報到，結合臉部辨識、體溫感測和門禁功能，每天早上長輩「刷臉」報到同時自動偵測體溫，確保入場的長輩沒有發燒，避免群聚感染，家人也能在第一時間收到LINE@推播通知，更能安心。

而日照中心從室內燈光到空氣品質都有細膩規畫，包括空氣品質偵測，從PM2.5、溫度、濕度、一氧化碳或二氧化碳濃隨時監測，一旦超標會自動開啟排風窗，維持空間整體舒適度。

室內燈光照明與工研院研發人因照明合作，可依活動情境提供合適光源，針對情境需求不同，可自動調整色溫與照度，藉由同色異譜光源模組技術，再依據不同課程活動情境，調整最適光源與間接調整褪黑激素分泌，可望提升長輩在日照中心活動時的精神和午休睡眠品質。

中保科技集團說，日照中心洗手間不只裝有輔助設施和緊急按鈕，還有「滯留過久警示」，一旦長輩在發生異常狀況，照服員還能即時掌握狀況應變。

再者，日照中心不只有社工帶領長輩活動，還特別裝設「平衡量測系統」，透過系統AI技術分析長輩的平衡感與肌耐力評估數值，透過數字化管理來檢視復能的成效，如抬腿運動來強化腿部肌力與耐力，在互動式課程裡協助改善後測量比較，以達降低因肌耐力不足跌倒意風險。

中保科技集團表示，目前各地日照中心陸續開設，將落實「科技養老、全時照顧」理念，白天長輩到各地日照中心有專人照顧，晚上返家後仍使用中保無限+智慧照顧解決方案，讓長者可以尊嚴自主在家安心生活，並享受在地化的社區照顧資源，安心養老。

中保科技股份有限公司副董事長林建涵、中保科技執行長李榮貴、中保社會福利基金會執行長洪培修等人出席今日活動。

桃園市觀音區第一家公設民營日照中心「觀音石橋日照中心」今天開幕。記者曾健祐／攝影
桃園市觀音區第一家公設民營日照中心「觀音石橋日照中心」今天開幕。記者曾健祐／攝影
日照中心裝設「平衡量測系統」，透過系統AI技術分析長輩的平衡感與肌耐力評估數值。記者曾健祐／攝影
日照中心裝設「平衡量測系統」，透過系統AI技術分析長輩的平衡感與肌耐力評估數值。記者曾健祐／攝影
桃園市觀音區第一家公設民營日照中心「觀音石橋日照中心」今天開幕。記者曾健祐／攝影
桃園市觀音區第一家公設民營日照中心「觀音石橋日照中心」今天開幕。記者曾健祐／攝影

長照 空氣品質 復健

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