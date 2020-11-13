基隆市中心2地下道漏水、髒汙 童子瑋舉新竹明亮促改善

基隆市議員童子瑋今天在質詢時指出，市中心兩處地下道漏水、遊民睡覺、塗鴨髒汙，與新竹車道的地下道明亮寬敞、燈光指示完整、乾淨兩相比較，有很大的改善空間，希望改善地下道。市長林右昌表示，基隆和新竹的地下道不一樣，他上任後進行評估和檢討，但受限地質與地點要大改善困難，目前會先治標，改善漏水，再想辦法改善目前缺失。

童子瑋質詢表示，市中心城隍廟、公車循環站前兩處地下道，下雨都會有漏水情形，且遊民聚集睡在那裡，裡面牆面有塗鴨，與新竹車站的地下道相較有很大的改善空間。新竹車站的地下道空間明亮，指示牌和燈光十分完整，看起來很舒適，希望市府改善這兩處地下道。

童子瑋並說，孝三路是重要的商圈，但兩側電線桿林立，電線十分雜亂，造成景觀的混亂，壓擠人行道的空間，希望早日進行地下化。另汽機車停車空間都不夠，建議機車停放可以改為斜向，並設法增停車空間。

林右昌說，孝三路一帶的改善計畫是有，但難度很高，不能從單一來想，孝二、孝三目前停車空間是飽和，到處都塞滿機車，要一步一步來解決，停車空間要增加，南站促參案就是要解決這裡的問題，他政策的方向和議員想法一致，現在是紛亂的，商圈興旺會帶動人潮車潮，必須要取得一個平衡。電桿地下化工務處已有評估，還要進一步討論。

對於地下道的問題，林右昌表示，基隆和新竹的地下道不一樣，他上任後進行評估和檢討，要做大一個改造，想要變成地下化的空間，連通循環站和吉祥大樓。但評估後有困難，一個是地質，一個是地點，地質非常淺，且靠海為不良地質，又因位市中心交通要道，施工可能要封一半，交通恐大亂。