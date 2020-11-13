桃園大溪至善高中校慶 與政大社科院共簽合作

桃園市大溪區私立至善高中，昨天舉辦48周年校慶系列活動，今年與國立政治大學共同簽署合作協議書，並舉辦第十屆圓桌論壇，也特別以政大社科院的教育合作「學校社會責任」為題，由董事長張皓期主持，邀請政大社科院教授、學者、地方行政長官、民代、仕紳共同與會，分享對地方教育的看法與想法。

至善高中校長蔡永智說，今年校慶活動還包括拔河、中長跑、創意美食園遊會，及「當我們同在 - 科聯展」，有「家具木工科」學生的木工作品、「農產行銷科」學生自製的販售車以及結合存錢筒概念的「存蜜」、「幼兒保育科」的黑光劇、手作小作品、普通科體適能的影片等師生平日耕耘的成果。