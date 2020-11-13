影／苗栗之美全國攝影大賽 優勝名單出爐

苗栗縣政府舉辦的「苗栗之美．攝入人心」全國攝影大賽得獎名單揭曉，頒獎典禮昨天下午在縣府舉辦，縣長徐耀昌頒獎給3類別優勝得主， 感謝他們透過鏡頭捕捉動人影像，帶領大家從「心」感受苗栗縣的山海美景與人文風情魅力。

縣府指出，苗栗縣擁有得天獨厚的天然地理環境，還有數不完的美景秘境，縣府配合安心旅遊，串連多個鄉鎮市推出登山健行、客庄幸福輕旅行、綠光海風騎遇記等主題旅遊，並舉辦攝影比賽，邀請旅人暢遊苗栗，用鏡頭發掘及紀錄苗栗之美。

比賽分自然景觀、文青創意、美食小吃共3大類別，總獎金25萬元，在短短1個月徵件期間，共有全國各地共1102件作品參賽，初審選出890件作品進入複審，其中以自然景觀類502件最多，主辦單位文化觀光局邀攝影專家進行評選，選出各類別金、銀、銅牌及佳作各1名、入選5名共27件得獎作品，頒發獎金並致贈特色伴手禮。

頒獎典禮昨天下午在縣府舉行並展出得獎作品，其中黃文欣所拍攝的鯉魚潭鋸齒溢流堰水流如瀑的自然美景、陳文欽以濱海風車景致結合時鐘展現的文青創意；還有何南輝捕捉的客庄新丁粄古早味手藝傳承的溫暖景象，分獲各類別金牌獎，獲頒獎金3萬元。

獲獎名單分別是自然景觀／金牌黃文欣「氣壯山河」 、銀牌陳南佑「回航之美」、銅牌楊得芳「世紀奇峰」；文青創意／金牌陳文欽「回憶」、銀牌薛安村「夢境」、銅牌盧佳汝「畫我雲山水」；美食小吃／金牌何南輝「懷念古早味」、銀牌范整國「烹煮桂竹筍」、銅牌黃春榮「包肉粽」。