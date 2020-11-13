快訊

雙11包裹狂襲超商 到貨尖峰曝光：有門市收800件

牛肉麵失言風波延燒 台東冠軍老闆：生意一夕掉七成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／苗栗之美全國攝影大賽 優勝名單出爐

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府舉辦的「苗栗之美．攝入人心」全國攝影大賽得獎名單揭曉，頒獎典禮昨天下午在縣府舉辦。 記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府舉辦的「苗栗之美．攝入人心」全國攝影大賽得獎名單揭曉，頒獎典禮昨天下午在縣府舉辦。 記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府舉辦的「苗栗之美．攝入人心」全國攝影大賽得獎名單揭曉，頒獎典禮昨天下午在縣府舉辦，縣長徐耀昌頒獎給3類別優勝得主， 感謝他們透過鏡頭捕捉動人影像，帶領大家從「心」感受苗栗縣的山海美景與人文風情魅力。

縣府指出，苗栗縣擁有得天獨厚的天然地理環境，還有數不完的美景秘境，縣府配合安心旅遊，串連多個鄉鎮市推出登山健行、客庄幸福輕旅行、綠光海風騎遇記等主題旅遊，並舉辦攝影比賽，邀請旅人暢遊苗栗，用鏡頭發掘及紀錄苗栗之美。

比賽分自然景觀、文青創意、美食小吃共3大類別，總獎金25萬元，在短短1個月徵件期間，共有全國各地共1102件作品參賽，初審選出890件作品進入複審，其中以自然景觀類502件最多，主辦單位文化觀光局邀攝影專家進行評選，選出各類別金、銀、銅牌及佳作各1名、入選5名共27件得獎作品，頒發獎金並致贈特色伴手禮。

頒獎典禮昨天下午在縣府舉行並展出得獎作品，其中黃文欣所拍攝的鯉魚潭鋸齒溢流堰水流如瀑的自然美景、陳文欽以濱海風車景致結合時鐘展現的文青創意；還有何南輝捕捉的客庄新丁粄古早味手藝傳承的溫暖景象，分獲各類別金牌獎，獲頒獎金3萬元。

獲獎名單分別是自然景觀／金牌黃文欣「氣壯山河」 、銀牌陳南佑「回航之美」、銅牌楊得芳「世紀奇峰」；文青創意／金牌陳文欽「回憶」、銀牌薛安村「夢境」、銅牌盧佳汝「畫我雲山水」；美食小吃／金牌何南輝「懷念古早味」、銀牌范整國「烹煮桂竹筍」、銅牌黃春榮「包肉粽」。

佳作／劉文義、曾煥鳳、陳文欽；入選:鄭曜昌、賴廷琦、陳士奇、張逸凡、何南輝、王朝騰、許清勝、林翠芳、蔡世垚、郭峻瑋、黃國平、王國良、賴國正、彭寶全、陳秀美。

苗栗縣政府舉辦的「苗栗之美．攝入人心」全國攝影大賽得獎名單揭曉，頒獎典禮昨天下午在縣府舉辦。 記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府舉辦的「苗栗之美．攝入人心」全國攝影大賽得獎名單揭曉，頒獎典禮昨天下午在縣府舉辦。 記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府舉辦的「苗栗之美．攝入人心」全國攝影大賽得獎名單揭曉，頒獎典禮昨天下午在縣府舉辦。 記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府舉辦的「苗栗之美．攝入人心」全國攝影大賽得獎名單揭曉，頒獎典禮昨天下午在縣府舉辦。 記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府舉辦的「苗栗之美．攝入人心」全國攝影大賽得獎名單揭曉，頒獎典禮昨天下午在縣府舉辦。 記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府舉辦的「苗栗之美．攝入人心」全國攝影大賽得獎名單揭曉，頒獎典禮昨天下午在縣府舉辦。 記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府舉辦的「苗栗之美．攝入人心」全國攝影大賽得獎名單揭曉，頒獎典禮昨天下午在縣府舉辦。 記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府舉辦的「苗栗之美．攝入人心」全國攝影大賽得獎名單揭曉，頒獎典禮昨天下午在縣府舉辦。 記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府舉辦的「苗栗之美．攝入人心」全國攝影大賽得獎名單揭曉，頒獎典禮昨天下午在縣府舉辦。 記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府舉辦的「苗栗之美．攝入人心」全國攝影大賽得獎名單揭曉，頒獎典禮昨天下午在縣府舉辦。 記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府舉辦的「苗栗之美．攝入人心」全國攝影大賽得獎名單揭曉，頒獎典禮昨天下午在縣府舉辦。 記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府舉辦的「苗栗之美．攝入人心」全國攝影大賽得獎名單揭曉，頒獎典禮昨天下午在縣府舉辦。 記者胡蓬生／攝影

攝影比賽 文青

延伸閱讀

偏鄉醫療接力 助苗栗六旬婦及時接受膽囊炎手術

苗警推人身安全防護小卡 多一層防護外僑人身安全

影／2020苗栗玩透透主題專刊發表 音樂才女林逸欣代言

影／東港籍漁船苗栗外海起火 海巡苗栗艦抵現場滅火

相關新聞

基隆市中心2地下道漏水、髒汙 童子瑋舉新竹明亮促改善

基隆市議員童子瑋今天在質詢時指出，市中心兩處地下道漏水、遊民睡覺、塗鴨髒汙，與新竹車道的地下道明亮寬敞、燈光指示完整、乾...

觀音首間公設民營日照中心 長輩「刷臉」享超智慧照護

中保科技集團股票代號（9917）的長照服務事業版圖，今天起擴及大桃園區，集團與桃園市政府合作成立觀音區第1間公辦民營的「...

桃園大溪至善高中校慶 與政大社科院共簽合作

桃園市大溪區私立至善高中，昨天舉辦48周年校慶系列活動，今年與國立政治大學共同簽署合作協議書，並舉辦第十屆圓桌論壇，也特...

影／苗栗之美全國攝影大賽 優勝名單出爐

苗栗縣政府舉辦的「苗栗之美．攝入人心」全國攝影大賽得獎名單揭曉，頒獎典禮昨天下午在縣府舉辦，縣長徐耀昌頒獎給3類別優勝得...

偏鄉醫療接力 助苗栗六旬婦及時接受膽囊炎手術

苗栗縣泰安鄉68歲陳姓婦人有重度肥胖、高血壓病史，她因連續2天出現上腹至右上腹疼痛、噁心嘔吐等症狀到象鼻衛生室就醫，醫師...

台72線新東大橋交流道案 露曙光

省道台72線苗栗市新東大橋交流道案地方盼望多年，終於露出曙光，苗栗縣長徐耀昌昨天在縣議會答詢時表示，縣府始終沒有放棄，已...

東風音樂祭開趴 周周有驚喜

新竹東風音樂祭即日起至12月13日在風livehouse登場，有獨立樂團表演、創作比賽、音樂展覽、音樂人講座、工作坊等系...

竹北頭前溪高灘地 將設親子遊戲場

新竹縣竹北市頭前溪北岸高灘地設有寵物公園、足球場及自行車道等，為提供更優質休閒空間，縣府將省道台1線至經國大橋間的高灘地...

桃園紅茶評鑑賽 盼帶動茶業

桃園好茶優質紅茶評鑑比賽昨天由市長鄭文燦頒獎，今年以手摘紅茶為限，參賽點數合計100點，包括小葉種71點、大葉種29點，...

桃捷綠線施工塞爆 違規左轉多

桃園市捷運綠線工程衝擊主幹道介壽路交通，車道縮減、停車格塗銷及禁止臨停等，交通經常壅塞，違規也多，尤其違規左轉，市府捷運...

合順聯合執行長張凱翔：想打造區域醫院型機構

合順聯合醫學集團執行長張凱翔擁有中醫、藥師執照專長，他說，他的理想是打造區域醫院型機構，將中、西醫療程結合，讓病患得到最...

在地心產業／合順3代傳承 中醫藥產業一條龍

從最早的青草藥行開始，桃園合順聯合醫學集團跨3代傳承接力創業，集團執行長張凱翔運用現代藥學專長，以父祖輩發展的中醫診所、...

熱門新聞

直擊／中捷綠線媒體試乘 開箱「瑪莉公主」主題女廁

彰化縣四大社會住宅三地點曝光 帶動房地產升值

老鷹基隆港覓食屢落空 原來腳爪纏魚鈎

影／車窗未關好 太魯閣獼猴闖入吃煎餃兩猴把風全都錄

美女議員與助理關係緊張 在議會喊「你一直在跟蹤我」

結婚送液晶電視微波爐！快報名嘉市集團結婚贈品1牛車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。