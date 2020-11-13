聽新聞
test
0:00 / 0:00
偏鄉醫療接力 助苗栗六旬婦及時接受膽囊炎手術
苗栗縣泰安鄉68歲陳姓婦人有重度肥胖、高血壓病史，她因連續2天出現上腹至右上腹疼痛、噁心嘔吐等症狀到象鼻衛生室就醫，醫師初步診治後安排她至大千綜合醫院接受電腦斷層掃描、抽血及超音波檢查，發現膽囊壁腫脹、膽囊內充填膽沙與膽石，確診為結石性急性膽囊炎，醫師安排她接受腹腔鏡膽囊切除手術，術後恢復良好，3天後順利出院。
院方表示，泰安象鼻是山區偏遠部落，陳婦病癒出院感激地表示幸好大千在泰安鄉設置象鼻衛生室，幫助她及時接受檢查與治療，才不致引起更嚴重後果。
大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林裕鈞表示，膽結石好發族群包括大於40歲、女性、肥胖、多胎生產，原因可能是因年齡增長導致膽固醇分泌增加、膽酸合成減少，多胎生產的婦女可能是懷孕期間膽固醇分泌增加，但膽囊收縮減少，因此提高結石的風險；民眾想要預防膽結石發生，飲食上應多吃蔬菜，澱粉類主食要減量並少吃油炸與甜食，此外也要規律運動。
一般外科醫師劉信誠表示，急性膽囊炎的治療方式為抗生素點滴注射，加上腹腔鏡膽囊切除手術，傷口小、恢復快、風險也較低。不少民眾曾詢問是否可像腎結石一樣以體外震波碎石處理，但因膽囊壁很薄且空心，體外震波可能導致膽囊破裂、膿液外漏，引起腹膜發炎危險，加上有膽結石的病人膽囊功能已產生問題，膽囊炎再發作機率很高，因此建議直接切除膽囊較適宜。
膽汁製造的源頭是肝臟，膽囊只是儲存膽汁的器官，切除後對身體沒有太大影響，唯一要注意的是如果吃太油膩或過飽，容易糞便不成形、腹瀉或腸胃不適，因此減重、健康飲食與運動是避免後續復發總膽管沙石淤積的不二法門。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言