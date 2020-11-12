影／2020苗栗玩透透主題專刊發表 音樂才女林逸欣代言

「苗栗玩透透」旅遊主題專刊連續15年出刊，最新一本由有「音樂才女」之稱的藝人林逸欣代言，今天下午在縣府大廳舉辦發表會，林逸欣到場分享專刊拍攝過程的點滴趣事，帶領大家感受苗栗山林之美；專刊共印行1萬冊，可在台鐵竹南及苗栗火車站、高鐵苗栗站及苗栗縣文觀局服務台等多處免費索取，為因應無紙化，還提供電子書下載。

「 2020年苗栗玩透透旅遊主題專刊」內容多元，包括介紹山脈步道的 「山知道」、「音樂精靈飛入苗栗林間」及「山教會我的事」，還有 海線及自行車道的「海好嗎」、打卡熱點的「那些小日子」、特色民宿「瘋苗栗-老外愛苗栗」、 銀髮樂齡推薦遊程的「大人囝仔」、親子共遊的「小腳ㄚ起步走」、人文工藝的 「老地方，慢時光」、季節性賞花秘境的「花日子」等10個篇章，專刊並附贈觀光大使「貓裏喵」的文創貼紙及筆記頁、2021年曆，精美實用。

苗栗縣長徐耀昌、縣議員余文忠、徐筱菁、文觀局長林彥甫及各觀光協會代表下午出席發表會，林逸欣到場分享她拍攝專刊攝影作品及體驗苗栗山林的點滴趣事，同時為粉絲簽書，現場還安排現場還安排「欣悅創藝」大小提琴搭配苗栗國中舞蹈班的現代舞表演，藉此展現苗栗的藝文生命力。

徐耀昌表示，苗栗有豐富多元的自然景觀及人文景點，在縣府團隊努力經營下，營造出友善舒適的旅遊環境，除了「最美公路-日落大道」、2座「國際慢城」、5條「全台縣市必訪步道」及6個「經典小鎮」，還有引領藍色旅遊風潮的「慢魚海岸計畫」、全台首創的「舊山線鐵道自行車」，歡迎全國鄉親來苗栗旅遊、感受大自然的無窮魅力。