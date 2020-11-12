快訊

萊劑美牛風波！丁怡銘道歉後直奔店家 掏3.9萬元訂百份牛肉麵

川普陣營再出招 發言人亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園優良紅茶評鑑頒獎 鄭文燦：茶湯清香紅潤入口回甘

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦推薦桃園紅茶茶湯紅潤，香氣清淡且入口回甘。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦推薦桃園紅茶茶湯紅潤，香氣清淡且入口回甘。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天前往龍潭區隨緣茶空間，出席五屆桃園好茶優質紅茶評鑑比賽頒獎典禮，表示，評鑑比賽由桃園市茶商公會辦理，以手摘紅茶為限，共計100點參賽，分小葉種71點及大葉種29點，經茶業改良場專家評審茶樣、茶湯、茶色等風味及口感，最後由邱健翔、廖俊融分別贏得小葉種、大葉種特等獎。

鄭文燦指出，茶葉產業既是文化，也是客庄的生活方式，具有傳統及歷史的縱深，也用行銷創新推廣茶文化。市府致力桃園茶葉品牌、文創及國際化，建立生產履歷，透過溯源的方式，讓消費者安心享受茶葉的美好，讓桃園的紅茶、拉拉山烏龍茶、東方美人茶在市場中受青睞。

頒獎典禮現場，鄭文燦與龍潭鄉親一同品茗，並表示桃園紅茶茶湯紅潤，香氣清淡且入口回甘沒有苦澀味，市府會持續推廣，不論是農業局、各區農會或茶商公會舉辦的競賽，都會全力支持打響桃園茶葉知名度。

鄭文燦談到桃園茶產業面積有縮小的趨勢，市府透過一系列的努力保留茶產業文化。近年考量到龍潭茶鄉灌溉需求，採用灌溉雙軌制，除了希望與農業工程研究中心、石門管理處等單位合作，將龍潭重新納入灌區，恢復高低揚灌溉區功能，並進一步規畫智慧灌溉系統；另一方面爭取前瞻計畫，讓龍潭銅鑼圈等客庄地區有自來水已獲得中央的支持，希望能帶動地方茶產業，共同提升桃園茶業產量與品質。

農業局長郭承泉表示，為提升桃園茶葉產量及品質，市府今年度編列茶產業競賽活動約450萬元，茶園新植更新與養護400萬元，及茶園灌溉設施補助200萬元等，增加茶產業的競爭力成為「茶金產業」。這次除了農友邱健翔及廖俊融獲特等獎，小葉茶種及大葉茶種頭等獎由陳朝卿等6人，及林寶東等3人獲得；另外，小葉種金牌獎有邱清添等14人，大葉種金牌獎有黃璟舞等6人獲獎。

今天包括市議員徐玉樹、行政院農委會農糧署北區分署長王安石、副分署長林美華、茶業改良場副場長邱垂豐、市府農業局長郭承泉、客家局代理局長戴興達、龍潭區長胡星輝、前立法委員蔣絜安、龍潭區農會理事長黃璟舞、台灣區製茶工業同業公會理事長陳雲、桃園市茶商公會理事長邱國雄出席頒獎典禮。

鄭文燦頒特等獎，肯定茶農努力研製的成果。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦頒特等獎，肯定茶農努力研製的成果。圖／桃園市政府新聞處提供

茶葉 鄭文燦 行政院

延伸閱讀

秋鬥22日登場！ 環團批民進黨全面執政、全面倒退

中山科學研究院51周年 鄭文燦期許以國防科技守護民主

城市到海島文創 鄭文燦：要有說故事能力

鄭文燦讚澎湖國際燈光節 創造夜景經濟學

相關新聞

關西鹹菜甕活動21日東安古橋登場 快來體驗古早踩鹹菜

新竹縣關西鎮「2020鹹菜甕客家藝文表演暨農特產品展售會活動」，11月21、22日兩天將在東安古橋臨時停車場登場，活動準...

提案10年苗縣府沒放棄 台72線新東大橋交流道案露曙光

台72線苗栗市新東大橋交流道案，地方盼望多年，終於露出曙光，苗栗縣長徐耀昌今天回答縣議員胡忠勇總質詢時表示縣府始終沒有放...

桃園優良紅茶評鑑頒獎 鄭文燦：茶湯清香紅潤入口回甘

桃園市長鄭文燦今天前往龍潭區隨緣茶空間，出席五屆桃園好茶優質紅茶評鑑比賽頒獎典禮，表示，評鑑比賽由桃園市茶商公會辦理，以...

公路總局頒獎　鼓勵防疫專車接送　

為強化車輛動員準備業務的落實，交通部公路總局今天在台北諾富特華航桃園機場飯店，舉行今年度車輛編用作業研討會，針對今年初動...

桃園第四大隊宣導防範一氧化碳中毒 杜絕隱形殺手

隨著冬季來臨，天氣乍暖還寒，桃園市政府消防局第四大隊今天在大溪仁和宮舉辦防範一氧化碳中毒宣導活動。透過精心設計的體驗活動...

竹縣議員盼縣府提供獎金 鼓勵縣內原住民參加族語認證

新竹縣內原住民族人口有2萬多人，縣議員張益生今天在議會總質詢指出，原住民族語與客語同樣面臨流失的困境，希望縣府比照鼓勵縣...

桃園捷運綠線動工部分路口禁左轉 民怨回家時間多3倍

桃園捷運綠線動工，主幹道介壽路因車道縮減正歷經交通黑暗期，有桃園市民抱怨，介壽路上許多路段有圖標指示「禁止左轉」，無奈卻...

中山科學研究院51周年 鄭文燦期許以國防科技守護民主

桃園市長鄭文燦今天上午前往龍潭區，出席國家中山科學研究院51周年院慶，並表示中科院自民國58年成立以來，「國防自主 保衛...

新竹科技城 示範推動廚餘及資源物智慧回收行動

新竹市環保局今年規畫垃圾回收清運模式融入智慧城市概念，將廚餘及資源物自動回收設備導入民間單位，媒合設置昌益大器四方社區及...

桃園超商等店前抽菸 執法一周查獲14人違規最高可罰1萬

桃園市政府自11月5日起針對1800多家連鎖便利商店、咖啡店及速食店的騎樓及庇廊執行禁菸取締，執法一周共查獲14人違規吸...

新竹東風音樂祭開趴了　即日起搖滾超過一個月

受年輕人喜愛的新竹東風音樂祭又來了，即日起開始至12月13日，在風livehouse盛大展開，將有超過一個月的獨立樂團表...

影／苗栗全民運表揚 女子柔術張穎竺獲最高22萬元獎金

苗栗縣政府今天上午表揚全民運動會績優選手及教練，今年全民運苗栗獲10金7銀12銅佳績，總獎牌數全國排名第9，表現亮眼，上...

熱門新聞

誇張！曾被譽全球「最美小徑」見晴古道人為垃圾竟成堆

前鎮瑞北夜市營業屆期 攤販臨時被告知「今是最後一夜」

環狀線首階吸轉乘 不如預期

70歲老校友荒煙漫草中找到校門…塵封41年 宜蘭土場國小重見天日

直擊／中捷綠線媒體試乘 開箱「瑪莉公主」主題女廁

全球「最美小徑」 見晴懷古步道垃圾成堆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。