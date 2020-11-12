桃園優良紅茶評鑑頒獎 鄭文燦：茶湯清香紅潤入口回甘

桃園市長鄭文燦今天前往龍潭區隨緣茶空間，出席五屆桃園好茶優質紅茶評鑑比賽頒獎典禮，表示，評鑑比賽由桃園市茶商公會辦理，以手摘紅茶為限，共計100點參賽，分小葉種71點及大葉種29點，經茶業改良場專家評審茶樣、茶湯、茶色等風味及口感，最後由邱健翔、廖俊融分別贏得小葉種、大葉種特等獎。

鄭文燦指出，茶葉產業既是文化，也是客庄的生活方式，具有傳統及歷史的縱深，也用行銷創新推廣茶文化。市府致力桃園茶葉品牌、文創及國際化，建立生產履歷，透過溯源的方式，讓消費者安心享受茶葉的美好，讓桃園的紅茶、拉拉山烏龍茶、東方美人茶在市場中受青睞。

頒獎典禮現場，鄭文燦與龍潭鄉親一同品茗，並表示桃園紅茶茶湯紅潤，香氣清淡且入口回甘沒有苦澀味，市府會持續推廣，不論是農業局、各區農會或茶商公會舉辦的競賽，都會全力支持打響桃園茶葉知名度。

鄭文燦談到桃園茶產業面積有縮小的趨勢，市府透過一系列的努力保留茶產業文化。近年考量到龍潭茶鄉灌溉需求，採用灌溉雙軌制，除了希望與農業工程研究中心、石門管理處等單位合作，將龍潭重新納入灌區，恢復高低揚灌溉區功能，並進一步規畫智慧灌溉系統；另一方面爭取前瞻計畫，讓龍潭銅鑼圈等客庄地區有自來水已獲得中央的支持，希望能帶動地方茶產業，共同提升桃園茶業產量與品質。

農業局長郭承泉表示，為提升桃園茶葉產量及品質，市府今年度編列茶產業競賽活動約450萬元，茶園新植更新與養護400萬元，及茶園灌溉設施補助200萬元等，增加茶產業的競爭力成為「茶金產業」。這次除了農友邱健翔及廖俊融獲特等獎，小葉茶種及大葉茶種頭等獎由陳朝卿等6人，及林寶東等3人獲得；另外，小葉種金牌獎有邱清添等14人，大葉種金牌獎有黃璟舞等6人獲獎。