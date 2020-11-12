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公路總局頒獎 鼓勵防疫專車接送
為強化車輛動員準備業務的落實，交通部公路總局今天在台北諾富特華航桃園機場飯店，舉行今年度車輛編用作業研討會，針對今年初動員防疫大客車載運武漢回台同胞有功駕駛員及公司頒獎，也現場示範防疫大客車消毒演練，期增進車輛編用作業各項準備工作，並因應未來複合式災難，強化動員作業應變能力。
新竹區監理所長黃萬益表示，為阻絕新冠病毒，防疫車的檢疫所接送，負重大責任，邀請陸軍第六軍團指揮部化學兵群現場示範防疫車消毒，呈現當時防疫工作做到滴水不漏。與會業者代表與新竹區監理所同仁並分享當時防疫專車徵用甘苦談及工作經驗。
為感謝對防疫專車動員有功單位與配合徵調車輛業者代表，公路總局頒發感謝狀，肯定他們的貢獻與辛勞。桃園市遊覽車公會理事長林建宏表示，感謝協助動員徵調防疫任務的遊覽車同業們，為提供能讓乘客信任、安心、放心且安全的接駁運具所作的犧牲與奉獻，圓滿順利完成任務，使民眾對於我國防疫工作充滿信心。
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