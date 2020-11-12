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關西鹹菜甕活動21日東安古橋登場 快來體驗古早踩鹹菜
新竹縣關西鎮「2020鹹菜甕客家藝文表演暨農特產品展售會活動」，11月21、22日兩天將在東安古橋臨時停車場登場，活動準備約2000斤芥菜，讓民眾體驗古早踩鹹菜及手作客家糍粑的樂趣，並備有鹹菜製作而成的美食，邀請民眾同樂。
縣長楊文科表示，鹹菜是可以代表客家人刻苦耐勞的象徵，鹹菜延伸出的料理非常的多，包含客家菜包、鹹菜鴨肉、鹹菜肚片湯、鹹菜肉片湯，都是非常道地的客家美食，邀請所有的遊客前來關西鎮遊玩，享用美味的鹹菜料理外，更能認識客家文化與美味的菜餚由來。
關西鎮促進產業文化發展協會理事長劉文禎表示，關西舊名為「鹹菜甕」，直到日據時代，因客家人擅長製作「鹹菜」，與日語「關西」諧音，才改名為關西。鹹菜由芥菜醃製而成的，由於製作方式遵循古法，味道吃起來甘、酸、甜，市場賣相超好，每年供不應求。
關西鎮每年舉辦的鹹菜甕嘉年華活動是鎮上的年度盛事，2天的活動除了有關西鹹菜及在地農特產品展售，還有單車特技雜耍、川劇變臉、魔術表演、客家山歌、街頭藝人等表演，六福村遊樂園的玩偶哈比、哈妮也會與大家一同享樂，而最受歡迎的是踩鹹菜及手作客家糍粑，歡迎想體驗的民眾來參加。
此外，民眾也可安排輕旅行，到鎮內紅茶株式會社茶廠、麵廠、仙草工廠、柿餅工廠、柑橘及草莓園，欣賞古老的傳統技藝、體驗客家生活風情。
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