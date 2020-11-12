桃園金牌好棧拚網紅行銷 盼減緩疫情衝擊
桃園市觀光旅遊局今年選出45家金牌「好棧」，並首次透過網紅一對一方式配對好棧拍攝體驗影片做宣傳，盼能減緩疫情帶給旅宿業的衝擊。
桃園市政府觀光旅遊局今天舉辦2020桃園金牌好棧頒獎典禮，觀旅局表示，市府嚴選出「好棧」、「好店」、「好禮」，以象徵桃園住宿、餐飲、伴手禮3項特色；本屆「好棧」除推薦45家優質業者的環境設施及服務品質外，也推廣周邊特色名品及體驗活動。
今年也是首次讓45名網紅以一對一方式與45家好棧業者配對做宣傳，網紅型態包括旅遊、親子、情侶、美食、美妝等，共拍攝剪輯出80支宣傳短片，並透過臉書（Facebook）、Instagram等管道宣傳好棧。
桃園市政府秘書長黃治峯出席後受訪表示，今年受到疫情影響，旅館業受到很大衝擊，市府也推出各項振興活動，而觀旅局推出的金牌好棧，能讓旅宿業與在地結合，帶動經濟。
觀旅局表示，好棧業者積極推出創意活動吸客，例如在海芋季期間與在地農場合作推出農事體驗，或是與桃園市觀光工廠、特色店家結盟透過各種DIY活動、品酒會、展售會等來吸引不同的客群。
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