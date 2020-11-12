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提案10年苗縣府沒放棄 台72線新東大橋交流道案露曙光

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
台72線與新東大橋苗25線沒有交流道，地方盼望多時。記者范榮達／攝影
台72線與新東大橋苗25線沒有交流道，地方盼望多時。記者范榮達／攝影

台72線苗栗市新東大橋交流道案，地方盼望多年，終於露出曙光，苗栗縣徐耀昌今天回答縣議員胡忠勇總質詢時表示縣府始終沒有放棄，全案完成可行性評估期末報告，提出3.8億元總經費、全套式交流道規畫，送公路總局第二工程處審查中。

胡忠勇今天在縣議會定期會總質詢議程，準備海報質詢今台72線快速道路新東大橋交流道案進度，他指出，全案攸關獅潭鄉、公館鄉及苗栗市地區，民眾開車從苗25線上、下台72線交通便利性，地方人士期盼多時，他也提案10年了，縣府不能放棄。

徐耀昌答詢表示，縣府按步就班推動，可行性評估期末報告已送公路總局二工處審查中，將來如果核定，需要配合款，縣府再來想辦法。

縣府工務處長古明弘對新東大橋交流道案相當樂觀，他說，縣款250萬元辦理可行性評估，並舉行地方說明會，也取得共識，期末報告規畫全套式交流道，大多數用地都是公有土地，縣府用地取得經費不到100萬元，總經費3.8億元，如果獲公路局核定，縣府只要負擔配合款，期末報告送審，二工處上周函文要求部分修正，工務處補正後再送審，並全力推動。

今天總質詢值得一提是胡忠勇歷任苗栗市民代表2屆，縣議員7連霸，從政35年來一貫全程以客家話質詢，推廣客家話不留遺力，擔任苗栗縣客家話傳承協會理事長，縣議會考量縣府部分局處長聽不懂客家話，因此申請客委會通譯人員同步口譯，質詢問答無障礙。

苗栗縣議員胡忠勇今天全程客家話質詢，關心台72線新東大橋交流道案進度。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員胡忠勇今天全程客家話質詢，關心台72線新東大橋交流道案進度。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員胡忠勇今天全程客家話質詢，縣府部分局處長透過客語同步通譯了解。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員胡忠勇今天全程客家話質詢，縣府部分局處長透過客語同步通譯了解。記者范榮達／攝影

客家話 徐耀昌 苗栗縣

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