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新冠肺炎防疫 化學兵群演練示範大客車消毒

中央社 / 桃園機場12日電

交通部公路總局今天邀請陸軍六軍團，在台北諾富特華航桃園機場飯店外示範防疫大客車消毒作業，並舉辦業務交流，期望增進疫情期間車輛編用準備及災難發生的動員應變能力。

隨著新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情今年初在全球爆發，政府多次動員防疫大客車，肩負起載運專機返台同胞的重責大任。新竹區監理所上午邀請陸軍第六軍團指揮部執行化學兵群演練示範防疫車消毒，務求防疫工作滴水不漏。

新竹區監理所所長黃萬益表示，由化學兵群佩戴防毒面具、背負式消毒器及穿著全身防護衣，以噴槍將消毒藥劑噴灑在防疫專車（遊覽車）外部，並以氣霧式消毒機針對車輛內部及行李堆放處實施消毒，讓入境民眾也能放心搭乘防疫專車。

疫情 新竹 陸軍

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