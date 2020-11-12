竹縣議員盼縣府提供獎金 鼓勵縣內原住民參加族語認證

新竹縣內原住民族人口有2萬多人，縣議員張益生今天在議會總質詢指出，原住民族語與客語同樣面臨流失的困境，希望縣府比照鼓勵縣民參加客語認證，提供獎金作為誘因，鼓勵更多原住民參加原住民族語言能力認證測驗。縣長楊文科表示，將指示原民處、教育處研議辦理。

張益生表示，尖石、五峰兩鄉為原鄉，但許多原住民基於經濟、教育等方面考量，都搬到都會區生活，因缺少用母語溝通的環境，原住民族語面臨嚴重斷層，雖然原住民族委員會已推動原住民族語言能力認證測驗，讓通過測驗的原住民子弟參加升學考試可加分35%，但僅只有加分誘因不足。

而縣府積極推動客語，並祭出獎勵金制度，縣民、縣府所屬機關及鄉鎮市公所職員工參加客語檢定，通過初級、中級、中高級認證者，分別可獲得1000、2000、3000元現金，公務員則為同額禮券，讓原住民朋友非常羨慕。

張益生說，兩鄉去年通過語言能力認證測驗初級加上中級約有408人，盼縣府也能比照客語獎勵制度辦理，有了實質獎金的誘因，相信願意參加族語認證的族人會更多，對於原住民的語言、文化傳承也更有幫助。

楊文科表示，他理解張議員對母語逐漸流失的憂心，將指示原民處、教育處研究辦理議。縣府原民處長雲天寶也說，將積極向行政院原住民委員會爭取經費，中央與地方攜手推動母語文化。