桃園捷運綠線動工部分路口禁左轉 民怨回家時間多3倍

桃園捷運綠線動工，主幹道介壽路因車道縮減正歷經交通黑暗期，有桃園市民抱怨，介壽路上許多路段有圖標指示「禁止左轉」，無奈卻有許多駕駛人貪一時之快，不願配合；市府捷工局回應，已請義交疏導並協調警方加強取締，請民眾體諒。

有桃園市民表示，八德大潤發與介壽路二段的路口，明明超大圖示「禁止左轉」卻有許多人執意左轉，直呼「真的有這麼不明顯嗎...素質真的這麼低，國文回去重念一年級」，引起民眾討論，紛紛怒批一堆文盲，有人點名要求波麗士大人出來開單。

不過也有當地居民出面喊冤，伍姓市民說，經介壽路從大溪返回八德途中，多數路口都不能左轉，只能不斷往前開到建國路再繞路回家，原本回家路途只要10幾分鐘，現在一路塞車又不能左轉，沒有40分鐘回不了家。

伍姓市民說，全社區的住戶無一不是抱怨連連，更曾看過有人將怒氣出在疏導交通的義交身上，雖然大家都瞭解這是建設的過渡期，但6年也不是短暫的時間，對當地居民衝擊相當大，向市府相關單位反應也是毫無結果。

市府捷運工程局回應，介壽路沿途不少工區正在施工，車道皆縮減至雙向各一車道，若車輛要左轉，勢必要等待對向直行車先行，會影響後方要直行的車輛，造成交通回堵，因此部分工區路口禁止左轉，已請義交疏導，協調八德警分局加強取締，還請民眾多加體諒。

取締方面則由八德警分局執行，八德警分局統計，自10月21日起約開出10多張違規左轉罰單，八德警分局強調，如巡邏員警有遇違規情事，一定會依法處置。

桃園市政府民防總隊義勇交通大隊八德中隊長黃金福說，桃園綠線捷運動工後，起初每天都有義交24小時指揮交通，現在民眾漸漸習慣後，僅會在上下班尖峰時段派員疏導，最常發生的違規樣態還是以違規左轉為主，幾乎每天都會上演。