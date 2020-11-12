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中山科學研究院51周年 鄭文燦期許以國防科技守護民主

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦參加中科院51周年院慶和致詞。圖／桃園市政府和新聞處
鄭文燦參加中科院51周年院慶和致詞。圖／桃園市政府和新聞處

桃園市長鄭文燦今天上午前往龍潭區，出席國家中山科學研究院51周年院慶，並表示中科院自民國58年成立以來，「國防自主 保衛家園」一直是重要且神聖的目標，不僅建立自主國防工業，拓展國防及軍民通用技術，也是台灣國防產業的關鍵研製基地。

鄭文燦説，中科院近幾年持續深耕在地，包括啟用國防研發科技展示館，邀請地方參訪國防自主成果，並在龍潭及大溪院區周邊共同建置YouBike單車生活圈，在市府的支持下，桃園與中科院的夥伴關係更加緊密，期中科院許繼續為台灣貢獻更大力量，讓台灣的民主自由能在和平的基礎上，持續穩健的往前走。

鄭文燦指出，中科院肩負台灣在國防重要武器及裝備上的挑戰，51年來致力研發國防武器裝備、先進科技的創新、系統整合以及培育優秀科技人才等，可說是台灣在國防科技上最重要的堡壘。

鄭市長說，他剛擔任市長時，適逢中科院轉型成長的階段，蔡英文總統在國防白皮書中，將國防自主、國機國造以及國艦國造作為重要的國防目標，中科院也因此獲得更多菁英人力及研發預算的挹注；在5+2創新產業計畫中，中科院扮演重要的角色包括航太工業、通訊、材料、國艦國造等領域，展現國防研發及軍民通用科技的價值，期盼未來中科院能持續為國家扮演重要角色，展現我國國防自主防衛戰力能量。

鄭文燦強調，「有國防才有和平，有實力才有籌碼」，肯定中科院在人員管制及供應商上，皆採取最高標準的管理方法。相信未來在國人對國家安全認知逐漸提高的同時，也提高對中科院的支持，讓中科院持續深耕國防科技、守護台灣。

今日包括國防部海軍常務次長李宗孝中將、經濟部水利署北區水資源局長江明郎、龍潭區長胡星輝、大溪區長陳嘉聰、國家中山科學研究院副院長冷金緒都出席活動。

中科院 鄭文燦

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