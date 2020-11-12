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新竹科技城 示範推動廚餘及資源物智慧回收行動

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市環保局今年規畫垃圾回收清運模式融入智慧城市概念，將廚餘及資源物自動回收設備導入民間單位。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局今年規畫垃圾回收清運模式融入智慧城市概念，將廚餘及資源物自動回收設備導入民間單位。圖／新竹市政府提供

新竹市環保局今年規畫垃圾回收清運模式融入智慧城市概念，將廚餘及資源物自動回收設備導入民間單位，媒合設置昌益大器四方社區及聯發科技股份有限公司等2處示範點，提供更智慧、更便民、更節省清運人力的回收方式，大獲社區住戶與企業員工肯定。

市府今舉辦記者會，環保局副局長洪明仕說，本次配合試運行的廚餘自動回收設備，透過悠遊卡感應開啟投入口，民眾不須動手開桶蓋，倒入的廚餘秤重後，隨即進入1至10℃的冷藏空間，搭配除臭技術與電動氣密門，杜絕廚餘異味逸散於空氣中，有助維護示範單位廢棄物回收空間環境品質，另可自行設定滿位警示，社區透過雲端接收通知，即可提醒回收業者清運。資源回收機則搭配竹市無人回收站的設備機台，具備壓縮減容功能及回收點數累積兌換回饋機制。

洪明仕指出，今年竹市不僅領先全國推出智慧回收清運示範運行概念，同時示範社區的廚餘也進入全國首座高效廚餘回收廠製成堆肥。本次示範計畫徹底改變傳統收集清運方式，使用智慧回收設備機具具備減容、減積、無異味、雲端數據管理及物聯網系統等優勢，希望將垃圾回收工作融入智慧城市概念。示範計畫結束後環保局將持續積極向中央單位爭取經費，擴大推廣智慧回收方式，逐步實現垃圾智慧回收、全民綠生活的美麗願景。

大器四方社區住戶表示，因社區的資源回收室位於地下室，空氣不流通，空間中常充斥著廚餘的味道，夏天更令人難受，還會孳生蚊蟲。自從有了廚餘自動回收設備，不僅大幅降低難聞的異味，還不用碰到骯髒的廚餘桶蓋，連小孩都不會抗拒倒廚餘了。

新竹市環保局今年規畫垃圾回收清運模式融入智慧城市概念，將廚餘及資源物自動回收設備導入民間單位。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局今年規畫垃圾回收清運模式融入智慧城市概念，將廚餘及資源物自動回收設備導入民間單位。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局今年規畫垃圾回收清運模式融入智慧城市概念，將廚餘及資源物自動回收設備導入民間單位。圖／新竹市政府提供
新竹市環保局今年規畫垃圾回收清運模式融入智慧城市概念，將廚餘及資源物自動回收設備導入民間單位。圖／新竹市政府提供

廚餘 資源回收 新竹

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