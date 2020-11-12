桃園超商等店前抽菸 執法一周查獲14人違規最高可罰1萬

桃園市政府自11月5日起針對1800多家連鎖便利商店、咖啡店及速食店的騎樓及庇廊執行禁菸取締，執法一周共查獲14人違規吸菸，將依菸害防制法開罰2000元至最高1萬元罰鍰。

衛生局長王文彥表示，桃園市自2015年起陸續公告公園、學校周邊環境、公車候車亭等納入禁菸區，經過一段時間的努力，派員到商店、校園等地宣導禁菸，今年才8月決議把連鎖店家騎樓也納入禁菸區，對外公告3個月後，11月5日起開始執法。

桃園市目前共有2810處戶外禁菸場所，部分超商及連鎖咖啡店店長說，過去民眾常於騎樓座位區吸菸，並隨手亂丟菸蒂，自執法以來，騎樓菸蒂明顯減少很多，不但可減少店員清掃菸蒂的時間，也大幅減少二手菸逸散問題。

大部分的民眾也紛紛給予肯定，蘇姓民眾表示，非常感謝市長與市府推動騎樓禁菸政策，讓出入超商購物或享用咖啡及美食時，不用再吸二手菸，希望未來能更加擴大騎樓禁菸範圍。

衛生局呼籲，請吸菸民眾確實遵守禁菸場所不吸菸，以免傷了健康，又瘦了荷包，並請多加利用桃園市二代戒菸合約醫療院所，或戒菸免費專線「0800-636363」，由專人幫助脫離菸癮，亦可上桃園市政府衛生局無菸網站http://dph.tycg.gov.tw/nosmoking/查詢。