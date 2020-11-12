苗栗警湯紹威斜槓職涯 獲無人機專業高級操作證

苗栗縣通霄警分局偵查佐湯紹威平日喜愛攝影、操作無人機，他把興趣結合工作發展斜槓職涯，考取無人機專業高級操作證照，成為苗栗縣警察局第一人，堪稱「苗警之光」。

湯紹威畢業於104年特考，目前任職於通霄警分局偵查隊偵查佐，平常就對攝影以及操作無人機具有濃厚興趣，除拍攝美麗的風景外，也會利用無人機位處制高點的優勢，作為勘查地形、災難救助以及車流監控的工具。

湯紹威為了把飛行喜好與警察職務相結合，積極進修無人機相關學術知識及飛行技巧，歷經重重考驗及運用嫻熟的飛行技巧，於10月間通過民航局測驗而順利考取無人機專業高級（G3）操作證照，可飛行在人群聚集或室外遊行集會的上空，成為苗栗縣警察局考取此證的第一人。

湯紹威指出，通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動，每年都吸引數以萬計的信徒跟隨繞境，明年就能透過操作無人機在空中即時監控車流及人流，確保人車安全。

他說，也能輔助各種刑案偵辦，發掘不法分子藏匿蹤跡，相信發揮空拍攝影這一項專長，能提高達成任務效率、降低工作壓力、同時加強執勤期間的安全性，可說是一舉數得。

通霄警分局表示，無人機使用範圍越來越廣泛，目前也已有專責法規及飛行空域限制，民眾使用無人機，須遵守民航局公告相關法規操作，例如操作地區、高度、場所範圍等，以免觸法及危害他人與自身安全。

斜槓為擁有不同的身分及技能，串連不同角色及能力，找出斜槓身分之間共同點，以不同領域維度看待、處理事情，並整合自身所學能力，改善工作效率與方法。