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新竹東風音樂祭開趴了　即日起搖滾超過一個月

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹東風音樂祭登場，市長林智堅今體驗用「聽」的音樂展覽「城市放送」。圖／新竹市政府提供
新竹東風音樂祭登場，市長林智堅今體驗用「聽」的音樂展覽「城市放送」。圖／新竹市政府提供

受年輕人喜愛的新竹東風音樂祭又來了，即日起開始至12月13日，在風livehouse盛大展開，將有超過一個月的獨立樂團表演、創作比賽、音樂展覽、音樂人講座、工作坊等系列活動，今年以「新竹」為主題，邀來在地音樂人黃子軒、呂士軒等金曲大團開唱與知名回聲樂團柏蒼開講，市長林智堅今體驗用「聽」的音樂展覽「城市放送」，扮起樂團主唱邀熱愛音樂的年輕人來開趴。

文化局指出，樂迷最期待的「東風音樂祭」音樂表演項目將在12月初登場，由23組樂團接力演出，包括入圍金曲獎的新竹老鄉呂士軒，從大台北歸鄉的黃子軒與山平快，用客雅大道為題寫歌的熱寫生，還有無妄合作社、五五身、火燒島、厭世少年、荒山茉莉等樂團登台演出，當天還有特色市集。

接下來2場「東風大講堂」分別在11月15日、22日登場，由回聲樂團主唱吳柏蒼分享在新竹玩團的日子、「上班不要看」YOUTUBER湯瑪士與先知瑪莉貝斯手Fish暢聊音樂；另2場「東風工作坊」則於11月14日、21日登場，由專業講師厭世少年、Zen親自教學錄音、混音、編曲等實用課程，提升及培養音樂人的創作能量。

文化局指出，為鼓勵音樂人創作與連結在地音樂，本次也舉辦「東風風神榜」，於11月28日舉辦競賽，徵求有新竹特色的創作音樂，前三名可於12月5日的東風音樂祭與眾多知名樂團一同登台演出，獎金最高3萬元，文化局更將為冠軍錄製歌曲。

今年最特別的是用「聽」的音樂展覽「城市放送」，展期至11月22日，共4個展區，包括聲響軌跡、當代面貌、城市旋律及心情點播，帶民眾從聲音潛入新竹音樂歷史，並認識新竹樂迷的聆聽習慣，進而連結到與新竹有緣份的音樂人，展覽中還有互動平台及小小適性遊戲，透過不同選擇成為樂團裡的樂手角色。

另外的「城市專輯」展則從新竹舊城區4處重要地景出發，有城隍廟口的傳統戲曲、竹蓮黑金町的客家民謠、東門城廣場的搖滾樂、到站前街頭的嘻哈文化，帶聽眾認識新竹在地音樂人與城市的故事，享受專屬新竹放送出的精采樂聲，同時也展出許多珍貴老照片及音樂人的蒐藏品。

新竹東風音樂祭登場，市長林智堅今體驗用「聽」的音樂展覽「城市放送」。圖／新竹市政府提供
新竹東風音樂祭登場，市長林智堅今體驗用「聽」的音樂展覽「城市放送」。圖／新竹市政府提供
新竹東風音樂祭登場，市長林智堅今體驗用「聽」的音樂展覽「城市放送」。圖／新竹市政府提供
新竹東風音樂祭登場，市長林智堅今體驗用「聽」的音樂展覽「城市放送」。圖／新竹市政府提供

新竹 樂團 文化局

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