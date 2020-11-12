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影／苗栗全民運表揚 女子柔術張穎竺獲最高22萬元獎金
苗栗縣政府今天上午表揚全民運動會績優選手及教練，今年全民運苗栗獲10金7銀12銅佳績，總獎牌數全國排名第9，表現亮眼，上午發放的獎勵金總金額達到224萬多元，其中女子柔術選手張穎竺在3項比賽獲金、銀牌及第4名，加上連莊獎勵共獲22萬元，是最大贏家。
苗栗縣政府教育處指出，今年全民運10月間在花蓮縣舉行，苗栗獲得的獎牌數全國排名第9，其中單項部分以柔術、民俗體育各獲3面金牌，表現最佳，其他獲金牌項目還包括運動舞蹈、槌球、木球及健美。
表揚及頒獎典禮上午在縣府第二辦公大樓國際會議廳舉行，縣長徐耀昌強調苗栗縣近年積極挹注體育培訓經費，提升全民運動風氣，增加許多運動人口數，這是縣內長期推展各項運動項目的成果展現，期勉選手們持續精進個人能力，繼續為苗栗爭光。
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