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桃捷運綠線G06站將動工 介壽路車道縮減仍可左轉三民路

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園捷運綠線G06站體工程將從11月16日起動工，往桃園三民路方向的汽車可由左側車道直接左轉，另外建議機車族靠右側行駛，過長沙街後有預留設置2.4公尺的機車左轉專用道。圖／市府捷工局提供
桃園捷運綠線G06站體工程將從11月16日起動工，往桃園三民路方向的汽車可由左側車道直接左轉，另外建議機車族靠右側行駛，過長沙街後有預留設置2.4公尺的機車左轉專用道。圖／市府捷工局提供

桃園捷運綠線G06站體工程將從11月16日起正式展開，桃園區介壽路三民路口至介新街口，將進行第一階段施工圍籬架設，施工期間車道縮減為往北二混合車道及往南一混合車道，汽機車仍可左轉三民路。

市府捷運工程局表示，往桃園三民路方向的汽車可由左側車道直接左轉，另外建議機車族靠右側行駛，過長沙街後有預留設置2.4公尺的機車左轉專用道，讓機車族有充足的空間停等，安全左轉三民路，提醒民眾行經工區時盡量放慢車速行駛。

捷運綠線GC02標地下段工程目前已完成桃園區福豐公園（VS6通風豎井）、八德區巧克力街口（G03站）、國道2號橋下（VS5通風豎井）及建國和平路口（G04站）等地點的圍籬架設，正進行站體連續壁工程。

捷工局指出，11月16日起將在桃園區介壽路三民路口至介新街間段進行G06站體施工作業，施工圍籬長度約260公尺，分3個階段於介壽路東側、西側、及中間段圍設，工期將到115年8月，工程期間需占用部分路面，但仍可維持往北二混合車道及往南一混和車道通行。

此外，G06站位在桃園及八德區交通往返的重要幹道上，工程進行中，為提供用路人最大值的路面使用空間，施工前已先將介壽、福林及陽明等3座公園的人行道削減、路樹移植、取消公車站牌（陽明公園站）、塗銷汽、機車停車格，為保持工區車流順暢，施工期間道路兩側禁止臨時停車，部分工區路口禁止左轉，施工路段車速限制30公里。

捷工局長陳文德表示，為避免用路人行車時間較長，建議行經介壽路往桃園方向者，從興豐路改道大興路、東勇北路、建新街、保羅街，若是往八德方向者，建議提前從國際路一段轉廣福路，接廣興路、仁德路、豐田路、豐德路改道。

捷工局說，工程期間會加強沿線標誌標線設置及改道牌面導引，滾動式檢討交通維持措施，民眾也可利用捷運工程局網站查詢相關即時資訊，工程期間造成暫時不便，請市民朋友共同配合體諒。

桃園捷運綠線G06站第一階段交通維護資訊。圖／市府捷工局提供
桃園捷運綠線G06站第一階段交通維護資訊。圖／市府捷工局提供
為避免用路人行車時間較長，捷工局建議民眾避開介壽路上的施工路段，改走替代路線較不會塞車。圖／市府捷工局提供
為避免用路人行車時間較長，捷工局建議民眾避開介壽路上的施工路段，改走替代路線較不會塞車。圖／市府捷工局提供

車道 捷運 人行道

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